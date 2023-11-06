Ini Satu Kata Kasar Bahasa Indonesia yang Diingat Sandy Walsh dari sang Nenek

INI satu kata kasar bahasa Indonesia yang diingat Sandy Walsh dari sang nenek. Kata yang dimaksud pemain Timnas Indonesia itu adalah ‘tolol’.

Hal itu disampaikan langsung oleh Sandy Walsh dalam acara podcast di youtube Chandra Margatama. Dalam acara tersebut, pemain fullback kanan andalan Timnas Indonesia itu mendapat pertanyaan tentang kata Bahasa Indonesia pertama yang ia ketahui.

Namun secara mengejutkan, kata Bahasa Indonesia pertama yang diketahui oleh Sandy Walsh merupakan kata yang terbilang kasar, yakni tolol.

"Aku ingat karena aku mengambil les Bahasa Indonesia di suatu tempat di Brussel dimana saya tinggal" ujar Sandy Walsh dikutip dari youtube Chandra Margatama, Senin (6/11/2023).

"Dan kata pertama yang saya ingat adalah yang nenekku selalu bilang padaku, yaitu 'tolol', Sandy tolol, selalu" sambungnya.

Menariknya, saat berada di tempat belajar, Sandy sempat lupa dengan kata itu. Dirinya justru ingat kata ‘tolong’ yang berarti membantu. Setelah dipikir lagi, Sandy kemudian menanyakan terkait arti ‘tolol’. Hal itu justru membuat guru lesnya tertawa.

"Tapi ketika aku pergi ke tempat les dan yang aku ingat adalah 'tolong' yang berarti membantu. Tapi aku pikir lagi nenekku tidak berkata tolong, dia berkata 'tolol' dan aku bertanya 'tolol itu apa?' dan dia bilang tolol itu bodoh" kata Sandy Walsh sambil tertawa.