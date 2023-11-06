Comeback Usai Cedera, Sandy Walsh Bantu KV Mechelen Imbangi Standard Liege 1-1

LIEGE - Sandy Walsh comeback dari cedera dan membantu KV Mechelen menahan Standard Liege 1-1 pada lanjutan Liga Belgia 2023-2024, Senin (6/11/2023) dini hari WIB. Dia bermain selama 84 menit di laga itu.

Standard sempat mendominasi pada babak pertama. Namun tuan rumah kesulitan menembus rapatnya pertahanan KV Mechelen. Tembakan dan tandukan para pemain tim tuan rumah terus-terusan berhasil diblok tim tamu.

Namun sayang, tembakan tepat sasaran pertama Standard De Liege justru langsung berbuah gol. Tembakan Hayao Kawabe tak mampu diantisipasi penjaga gawang Gaetan Coucke di menit ke-21.

Empat menit usai mencetak gol, Kawabe berupaya mencetak assist kepada rekannya Kamal Sowah. Namun, kali ini Coucke mampu menggagalkan peluang itu. Memasuki menit 33, Mechelen akhirnya memberi perlawanan lewat tembakan Rob Schoofs tetapi bisa ditepis kiper Arnaud Bodart.

Standard berupaya menggandakan keunggulan lewat aksi Isaac Hayden di menit 38 dan Wilfried Kanga pada injury time babak pertama. Namun skor tipis 1-0 untuk tuan rumah menutup jalannya paruh pertama.

KV Mechelen terus berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan Kerim Mrabti di menit 53 dan Lion Lauberbach pada menit 61. Namun dua upaya tersebut masih belum mampu mengubah angka di papan skor.

Sandy Walsh sempat melakukan pelanggaran yang berbuah tendangan bebas pada menit 63. Beruntung kesempatan bola mati tersebut tak mampu dimaksimalkan Cihan Canak.