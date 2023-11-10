Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Diprediksi Jadi Korban Pembantaian di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Negara Eropa

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |05:45 WIB
SEBANYAK lima negara yang diprediksi jadi korban pembantaian di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah negara Eropa.

Piala Dunia U-17 2023 akan segera dibuka pada Jumat (10/11/2023) ini. Ajang yang digelar di Indonesia ini akan bergulir hingga 2 Desember 2023.

Piala Dunia U-17 2023

Tak selalu tentang tim-tim yang berjaya, sejumlah negara diperkirakan akan menelan kepahitan di Piala Dunia U-17 2023. Negara apa sajakah itu? Simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 5 Negara yang Diprediksi Jadi Korban Pembantaian di Piala Dunia U-17 2023

5. Kanada

Timnas Kanada U-17

Kanada memang merupakan salah satu negara kekuatan utama di sepakbola Amerika Utara. Namun, di level U-17, mereka tidak memiliki catatan yang baik di kancah internasional.

Timnas Kanada U-17 sudah delapan kali berpartisipasi di ajang Piala Dunia U-17. Namun, tak sekali pun mampu lolos dari fase grup. Pada edisi 2023, Timnas Kanada U-17 berpotensi menemukan kesulitan kontra Spanyol, Mali, dan Uzbekistan.

4. Kaledonia Baru

Timnas Kaledonia Baru U-17

Bagi Kaledonia Baru, ini merupakan partisipasi mereka yang kedua di Piala Dunia U-17. Negara Oseania ini sebelumnya pernah tampil di Piala Dunia U-17 2017.

Pada saat itu, mereka hanya mampu meraih satu poin dari tiga laga kontra Jepang, Honduras, dan Prancis. Kini, Kaledonia Baru menghadapi nasib malang karena harus bersaing dengan Iran, Inggris, dan Brasil.

Halaman:
1 2 3
      
