Tiket Ludes Terjual, Pendukung Timnas Jepang U-17 Invasi Stadion Si Jalak Harupat untuk Laga Kontra Polandia U-17

Timnas Jepang U-17 bakal Polandia U-17 di laga pembuka mereka di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: FIFA)

PENDUKUNG Timnas Jepang U-17 nampaknya akan menginvasi tribun di Stadion Si Jalak Harupat untuk laga kontra Polandia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Sebanyak 1000 dari 6000 tiket untuk laga yang akan digelar pada Sabtu (11/11/2023) mendatang tersebut diborong oleh pendukung dari Jepang.

Tiket yang ludes terjual adalah di tribun barat. Hal ini disampaikan Sekda Kabupaten Bandung, Cakra Aminyana. Dia membeberkan bahwa 1000 dari 6000 tiket yang ada di situs ticketing FIFA dibeli oleh para pendukung Timnas Jepang U-17.

"Hingga kini sudah habis terjual tiket penonton di tribun barat Stadion Si Jalak Harupat sebanyak enam ribu tiket. Bahkan yang terjual di situs ticketing FIFA, seribu tiket di antaranya sudah dibeli oleh penonton berkebangsaan Jepang," ujar Sekda Kabupaten Bandung, Cakra Aminyana, Kamis (9/11/2023).

Cakra akui penjualan tiket Jepang kontra Polandia ini sangat menggembirakan. Dia optimis bisa mencapai target yang ditetapkan FIFA, minimal 10 ribu penonton di setiap pertandingan.