HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia U-17 2023: Bima Sakti Bicara soal Ekspektasi Suporter Jelang Laga Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |23:01 WIB
Bima Sakti termotivasi penuhi ekspektasi publik jelang laga Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17 (Foto: PSSI)
Bima Sakti termotivasi penuhi ekspektasi publik jelang laga Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17 (Foto: PSSI)
BIMA Sakti bicara soal ekspektasi suporter jelang laga Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17 di laga pembuka Piala Dunia U-17 2023. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, termotivasi untuk memenuhi ekspektasi masyarakat untuk berkiprah dengan gemilang di ajang ini.

Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – akan memulai Piala Dunia U-17 2023 dengan menghadapi Ekuador U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat (10/11/2023) esok. Sehari menjelang pertandingan, Timnas Indonesia U-17 melaksanakan latihan di Stadion Gelora 10 November pada Kamis (9/11/2023) malam WIB.

Timnas Indonesia U-17

Di sela-sela latihan, Bima Sakti menyinggung soal ekspektasi para suporter yang berpotensi menjadi beban para pemain. Sebab banyak masyarakat tidak ingin Timnas Indonesia U-17 selaku tuan rumah tampil memalukan di pentas tertinggi internasional.

Bima Sakti tak menganggap ekspektasi suporter sebagai beban. Justru hal itu menjadi bahan bakar motivasi bagi para pemain agar tampil maksimal.

“Wajar ya itu (ekspektasi suporter) akan menjadi motivasi buat pemain mereka juga berharap meski Timnas U-17 perdana main di Piala Dunia U-17, itu adalah harapan masyarakat pecinta sepak bola agar timnas kita bisa maksimal,” kata Bima Sakti kepada awak media, Kamis (9/11/2023).

“Dan semoga sepak bola kita bisa lebih baik lagi dengan adanya momen ini,” imbuh legenda Timnas Indonesia itu,” ujarnya menambahkan.

Bima Sakti juga tak khawatir pemainnya tampil gugup pada laga perdana nanti. Menurutnya, yang terpenting Iqbal Gwijangge dan kolega bermain kompak dan saling berkoordinasi satu sama lain saat pertandingan.

