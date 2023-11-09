Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asisten Bima Sakti Berpesan kepada Netizen Jelang Laga Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |22:12 WIB
Asisten Bima Sakti Berpesan kepada Netizen Jelang Laga Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023
Bima Sakti mendampingi Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

ASISTEN Bima Sakti, Indriyanto Nugroho, menyampaikan pesan kepada netizen jelang Timnas Indonesia U-17 tampil di Piala Dunia U-17 2023. Sosok yang akrab disapa Indri tersebut berharap warganet tidak terlalu memberikan beban dan memberi dukungan dengan bjak.

Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Ekuador U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat (10/11/2023) esok. Untuk pertandingan pertama tersebut, Indri berharap Timnas Indonesia U-17 tidak terbebani.

Indriyanto Nugroho

Sebab jika terbebani, maka Arkhan Kaka dan kolega tidak akan bisa menampilkan permainan terbaik. Terlebih, mereka masih menginjak usia di 16 hingga 17 tahun, yang mana merupakan masa remaja yang amat labil.

Indri tidak ingin netizen tanah air memberi beban, apalagi hujatan kepada para pemain Timnas Indonesia U-17. Eks pemain PSIS Semarang itu ingin warganet memberi dukungan dengan cara yang bijak.

“Saya berharap tadi, tolong netizen tolong bantu kita juga, anak-anak U-17 ini masih labil, support lah dengan baik,” kata Indriyanto Nugroho dikutip Youtube Mahardika Entertainment, Kamis (9/11/2023).

“Jadi jangan memberikan beban kepada mereka, berikan support yg baik agar mereka menampilkan yang terbaik,” ujarnya menambahkan.

Timnas Indonesia U-17 sendiri ditargetkan untuk melenggang ke babak gugur Piala Dunia U-17 2023. Indri menambahkan bahwa tim pelatih tidak menuntut banyak dari anak asuhnya.

