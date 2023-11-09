Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Diperkuat 3 Pemain Keturunan, Welber Jardim Cs Bakal Menang?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |21:29 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Diperkuat 3 Pemain Keturunan, Welber Jardim Cs Bakal Menang?
Timnas Indonesia U-17 bakal tampil di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023 menarik untuk diulas. Sebab, duel seru kedua tim di matchday pertama Grup A ini bakal segera tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (10/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Di atas kertas, Ekuador lebih diunggulkan ketimbang skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17. Pasalnya, tim berjuluk La Tricolor junior itu bermain di Piala Dunia U-17 2023 dengan menyandang status sebagai runner-up Piala Amerika Selatan U-17 2023.

Timnas Indonesia U-17

Apalagi, Ekuador memiliki pengalaman tampil di Piala Dunia U-17 sebanyak lima kali pada edisi 2019, 2015, 2011, 1995, dan 1987. Bahkan, Ekuador mencapai hasil terbaik mereka di Piala Dunia U-17 pada 1995 dan 2015, yakni lolos ke perempatfinal.

Sementara itu, Timnas Indonesia U-17 untuk kali pertama tampil di Piala Dunia U-17 tahun ini, itupun berkat status tuan rumah. Kendati demikian, Arkhan Kaka cs bukan tidak mungkin bisa memberikan kejutan terhadap La Tricolor junior pada laga nanti.

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, memanggil 21 pemain terbaiknya untuk Piala Dunia U-17 2023. Dari 21 nama tersebut, di antaranya ada tiga pemain keturunan, yakni Welber Jardim (Sao Paolo), Amar Brkic (TSG 1899 Hoffenheim), dan Ji Da-bin (ASIOP).

Merujuk pada skuad yang ada, Bima Sakti diprediksi akan menggunakan formasi andalannya yakni 4-3-3 untuk menghadapi Ekuador. Dalam pola 4-3-3 ini, posisi penjaga gawang berpotensi diisi Andrika Fathir yang pernah jadi andalan di Timnas Indonesia U-16.

Geser ke lini pertahanan, empat bek sejajar bakal diisi sang kapten Iqbal Gwijangge dan Sulthan Zaky sebagai bek tengah, lalu Welber Jardim sebagai bek kanan, serta Habil Akbar di posisi bek kiri.

