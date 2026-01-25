Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jelang Arsenal vs Manchester United, Michael Carrick Ogah Iblis Merah Tiru The Gunners

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |10:46 WIB
Jelang Arsenal vs Manchester United, Michael Carrick Ogah Iblis Merah Tiru <i>The Gunners</i>
Pelatih interim Manchester United, Michael Carrick, tak menampik Arsenal jadi barometer di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: X/@ManUtd)
A
A
A

MANCHESTER – Pelatih interim Manchester United, Michael Carrick, tak menampik Arsenal jadi barometer di Liga Inggris 2025-2026. Namun, ia tidak mau Iblis Merah meniru jejak The Gunners dalam membangun tim hingga gaya bermain.

Duel Arsenal vs Manchester United akan tersaji di pekan ke-23 Liga Inggris 2025-2026. Laga itu digelar di Stadion Emirates, London, Inggris, Minggu (25/1/2026) pukul 23.30 WIB.

1. Klasik

Arsenal vs Manchester United (Foto: Premier League)
Arsenal vs Manchester United (Foto: Premier League)

Kedua kesebelasan merupakan penguasa di Liga Inggris pada dekade 1990 hingga awal 2000. Tak pelak, pertemuan Arsenal dan Man United selalu menarik perhatian kendati kedua tim sedang surut.

Untungnya, dalam beberapa musim terakhir, Arsenal bangkit dan menjadi penantang gelar meski masih puasa juara Liga Inggris. Sementara, Man United justru naik turun jika tidak bisa dibilang terpuruk.

Carrick menyadari kebangkitan Arsenal tidak terlepas dari peran Mikel Arteta sebagai juru taktik. Ia mengakui hasil kerja sang kolega tapi enggan meniru cara pria asal Spanyol itu membangun tim.

“Kami punya ide tersendiri dan apa yang harus dilakukan untuk sampai di level itu. Mereka membangun skuad dan grup yang bagus dan Mikel layak dipuji,” kata Carrick, mengutip dari laman resmi Man United, Minggu (25/1/2026).

 

