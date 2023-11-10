Hasil Ajax Amsterdam vs Brighton & Hove Albion di Liga Europa 2023-2024: Ansu Fati dan Simon Adingra Bawa The Seagulls Menang 2-0!

HASIL Ajax Amsterdam vs Brighton & Hove Albion di Liga Europa 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Johann Cruijff Arena, Amsterdam pada Jumat (10/11/2023) dini hari WIB berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan The Seagulls -- julukan Brighton.

Ansu Fati membuka skor pada menit ke-14 usai memaksimalkan assist dari Simon Adingra. Pada menit ke-53, giliran Adingra yang mencetak gol dengan memaksimalkan bola dari Fati.

Jalannya Pertandingan

Brighton langsung nyaman memegang bola sedari awal meski tampil sebagai tim tamu. Namun, tim asal Inggris itu langsung dirugikan di menit-menit awal dengan cederanya James Milner yang digandi Billy Gilmour pada menit kedelapan.

Brighton sukses membuka skor ketika laga baru bergulir 14 menit melalui Ansu Fati. Simon Adingra berada di tempat yang tepat untuk memotong bola operan Silvano Vos dan mengopernya kepada Fati. Sang penyerang asal Spanyol mengirimnya ke pojok bawah gawang dan membawa tim tamu unggul 1-0.

Ajax mencoba mendominasi lewat penguasaan bola. Namun, tidak ada ancaman berarti yang diberikan oleh tuan rumah.

Pada menit ke-35, justru Brighton yang kembali memberi ancaman melalui Joao Pedro. Namun sepakannya dari dekat kotak penalti masih melambung di atas gawang.

Ajax tak berkutik hingga babak pertama berakhir dan mencoba memasukkan Chuba Akpom untuk Kenneth Taylor seusai jeda. Brighton juga melakukan pergantian, dengan Igor Julio masuk menggantikan Lewis Dunk.