HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Liga Inggris 2023-2024 Semalam: Everton vs Brighton 1-1, Brentford vs West Ham United 3-2

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |05:12 WIB
Hasil Liga Inggris 2023-2024 Semalam: Everton vs Brighton 1-1, Brentford vs West Ham United 3-2
Hasil Liga Inggris 2023-2024 semalam menunjukkan Everton ditahan Brighton 1-1 (Foto: Reuters/Chris Radburn)
A
A
A

HASIL Liga Inggris 2023-2024 semalam sudah diketahui pada Minggu (5/11/2023) dini hari WIB. Everton ditahan Brighton and Hove Albion 1-1, sementara Brentford menang comeback 3-2 atas West Ham United.

Rangkaian pekan ke-11 Liga Inggris 2023-2024 pada Sabtu 4 November malam WIB dibuka dengan laga Fulham vs Manchester United. Pertandingan ini sangat penting bagi anak asuh Erik ten Hag untuk bangkit.

Bruno Fernandes mencetak gol tunggal kemenangan Manchester United atas Fulham (Foto: Reuters/Peter Cziborra)

Kemenangan berhasil diraih Iblis Merah di Stadion Craven Cottage. Namun, mereka harus menunggu hingga menit ke-90. Sang kapten, Bruno Fernandes, tampil sebagai pahlawan dengan gol tunggalnya.

Kemudian, sang tetangga Manchester City berhasil mempertahankan lajunya di Liga Inggris 2023-2024. The Citizens menang telak atas tamunya Bournemouth dengan skor 6-1.

Bergeser ke laga lain, Everton ditahan Brighton and Hove Albion 1-1. Gol Vitaliy Mykolenko (7') disamakan gara-gara bunuh diri Ashley Young (84'). Hasil itu membuat The Seagulls masih paceklik kemenangan.

Sementara itu, Brentford berhasil meraih kemenangan atas tamunya West Ham United dengan skor 3-2. Neal Maupay (11') sempat membawa tuan rumah memimpin. Namun, Mohammed Kudus (19') dan Jarrod Bowen (26') membuat The Hammers balik memimpin saat turun minum.

Halaman:
1 2
      
