Shin Tae-yong Bahagia Elkan Baggott Akhirnya Cetak Gol Bareng Ipswich Town?

BEK Timnas Indonesia, Elkan Baggott, tengah menjadi sorotan. Pemain 21 tahun itu baru saja mencetak gol untuk timnya, Ipswich Town di babak 16 besar ajang Carabao Cup atau Piala Liga Inggris 2023-2024.

Ini sekaligus menjadi gol debut Elkan Baggot bersama tim senior Ipswich Town. Bukan hanya pendukung Ipswich Town, para pecinta sepakbola Tanah Air pun menyambut gembira gol perdana Elkan Baggot untuk Ipswich Town.

Bahkan mungkin gol ini membuat pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong bahagia. Juru taktik asal Korea Selatan itu pasti ikut bangga dengan pencapaian salah satu pemain asuhannya tersebut.

Terlebih Elkan Baggott sendiri merupakan salah satu pemain andalan Shin Tae-yong di skuad Timnas Indonesia. Coach Shin hampir selalu mempercayai Elkan Baggott untuk mengawal lini pertahanan Skuad Garuda.

Elkan Baggott mencetak gol untuk Ipswich Town di laga kontra Fulham pada babak 16 besar Piala Liga Inggris 2023-2024. Bermain di Portmand Road, Kamis (2/11/2023), Elkan Baggott masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-60 menggantikan Cameron Burgess.