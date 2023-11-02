Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Breaking News: Elkan Baggott Cetak Sejarah Jadi Pemain Timnas Indonesia Pertama yang Cetak Gol di Piala Liga Inggris!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |05:21 WIB
Breaking News: Elkan Baggott Cetak Sejarah Jadi Pemain Timnas Indonesia Pertama yang Cetak Gol di Piala Liga Inggris!
Elkan Baggott mencetak gol saat Ipswich Town kalah 1-3 dari Fulham (Foto: PSSI)
A
A
A

ELKAN Baggott mencetak sejarah sebagai pemain Timnas Indonesia pertama yang cetak gol di ajang Piala Liga Inggris. Namun, gol itu tidak menolong timnya, Ipswich Town, yang tetap kalah dengan skor 1-3.

The Tractor Boys -- julukan Ipswich Town -- menjamu Fulham di Portman Road pada Kamis (2/11/2023) dini hari WIB. Ini merupakan laga babak 16 besar Piala Liga Inggris 2023-2024.

Ipswich Town vs Fulham

Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott masuk dalam skuad asuhan Kieran McKenna. Namun, sang bek tengah hanya duduk di bangku cadangan.

Ipswich melakoni pertandingan dengan buruk karena sudah tertinggal pada menit kesembilan melalui gol Harry Wilson. Di menit ke-50, Rodrigo Muniz menggandakan skor untuk tim tamu.

Sudah tertinggal dua gol, Ipswich baru memasukkan Elkan Baggott pada menit ke-60 untuk menggantikan Cameron Burgess. Di menit ke-77, Fulham mencetak gol lagi melalui Tom Cairney.

Hanya dua menit berselang, atau pada menit ke-79, Elkan Baggott mencantumkan namanya di papan skor. Bek tengah berusia 21 tahun itu sukses menyambut umpan sepak pojok Jack Taylor dengan tandukannya.

Halaman:
1 2
      
