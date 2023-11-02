Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Ipswich Town vs Fulham di Carabao Cup 2023-2024: Elkan Baggott Cetak Gol, The Tractor Boys Kalah 1-3

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |04:43 WIB
Hasil Ipswich Town vs Fulham di Carabao Cup 2023-2024: Elkan Baggott Cetak Gol, The Tractor Boys Kalah 1-3
Fulham menang 3-1 atas Ipswich Town (Foto: REUTERS)
HASIL Ipswich Town vs Fulham di Carabao Cup 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga yang berlangsung di Portman Road pada Kamis (2/11/2023) dini hari WIB berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan The Cottagers -- julukan Fulham.

Pemain Timnas Indonesia, Elkan Baggott, dicadangkan dalam laga ini namun diturunkan pada babak kedua dan mencetak gol pada menit ke-79. Fulham menang berkat gol-gol dari Harry Wilson (9'), Rodrigo Muniz (50'), dan Tom Cairney (77').

Ipswich Town vs Fulham

Jalannya Pertandingan

Meski bertindak sebagai tim tamu, Fulham langsung tancap gas di awal permainan. Tim asuhan Marco Silva sukses membuka skor melalui Harry Wilson yang melepaskan tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti dengan memaksimalkan bola dari Bobby Decordova-Reid.

Ipswich Town mencoba membalas melalui Janoi Donacien pada menit ke-18. Namun, upayanya masih melambung di sisi kanan gawang.

Percobaan Ipswich Town untuk menyamakan skor gagal hingga babak pertama berakhir. Fulham unggul 1-0 pada saat jeda turun minum.

Babak kedua baru berlangsung lima menit, Fulham sukses menggandakan skor. Umpan Andreas Pereira dari sayap kanan disambut dengan baik oleh Rodrigo Muniz yang telah menanti di kotak penalti. Skor 2-0 untuk keunggulan tim tamu.

