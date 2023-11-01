Elkan Baggott Sudah Mulai Latihan Bareng Ipswich Town Usai Cedera, Ikut Bela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

IPSWICH – Kabar baik datang dari bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott. Dia dikabarkan sudah mulai latihan bareng klubnya, Ipswich Town, usai didera cedera beberapa waktu terakhir. Akankah kondisi ini memberi sinyal Baggott siap ikut bela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Kabar terkini soal kondisi Elkan Baggott dibeberkan asisten pelatih Ipswich Town, Martyn Per. Dia memastikan cedera Elkan Baggott bukan masalah besar.

Pert mengatakan, Elkan Baggott memang sempat mengalami cedera punggung sekembalinya membela Timnas Indonesia. Kini, Pert memastikan pemain berusia 21 tahun itu sudah pulih dari cedera dan berlatih bersama skuad Ipswich Town.

“Dia (Elkan Baggott) mengalami masalah punggung saat melakukan perjalanan kembali dari Indonesia,” kata Pert, dikutip dari Ipswich Star, Rabu (1/11/2023).

“Saya kira dalam hal penyembuhannya itu berjalan cukup normal, bukan masalah besar. Dia sudah berlatih hari ini,” tambahnya.