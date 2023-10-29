Penyebab Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Belum Juga Debut di Divisi Championship Bersama Ipswich Town

PENYEBAB pemain Timnas Indonesia, Elkan Baggott, belum juga debut di Divisi Championship bersama Ipswich Town terungkap. Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, menyebut setiap pemain yang belum diberi kesempatan akan kebagian giliran tampil.

Menurut Kieran McKenna, semua pemain yang masih minim kesempatan akan kebagian giliran menit bermain. Pasalnya, jadwal pertandingan akan lebih padat pada putaran kedua nanti.

“Tentu saja, semua orang ingin bermain, semua orang ingin memulai pertandingan di divisi ini, di kejuaraan yang kami ikuti tahun ini,” ujar McKenna, dilansir TWTD, Minggu (29/10/2023).

“Para pemain tahu bahwa ini adalah musim yang panjang dan orang-orang akan mengambil peran pada waktu yang berbeda,” lanjutnya.

“Musim lalu sama. Ada kalanya tim Anda lebih mapan, ada kalanya lebih banyak rotasi, dan ada kalanya di musim di mana pemain yang mungkin tidak terlibat dalam skuad atau belum menjadi starter karena banyak pertandingan akan datang,” jelasnya.

McKenna menambahkan, sewaktu-waktu pemain yang menghuni tim inti bisa saja mengalami cedera atau akumulasi kartu. Untuk itu, dia meminta para pemain pelapis, termasuk Elkan Baggott, selalu siap jika diberi kesempatan tampil.

“Dan ada saat-saat di musim di mana pemain yang bermain secara reguler saat ini akan keluar dari tim, entah itu karena performa terbaiknya atau karena cedera atau skorsing atau alasan apa pun,” jelas McKenna.