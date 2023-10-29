Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Penyebab Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Belum Juga Debut di Divisi Championship Bersama Ipswich Town

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |05:36 WIB
Penyebab Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Belum Juga Debut di Divisi Championship Bersama Ipswich Town
Elkan Baggott kala berlatih bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PENYEBAB pemain Timnas Indonesia, Elkan Baggott, belum juga debut di Divisi Championship bersama Ipswich Town terungkap. Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, menyebut setiap pemain yang belum diberi kesempatan akan kebagian giliran tampil.

Menurut Kieran McKenna, semua pemain yang masih minim kesempatan akan kebagian giliran menit bermain. Pasalnya, jadwal pertandingan akan lebih padat pada putaran kedua nanti.

Elkan Baggott

“Tentu saja, semua orang ingin bermain, semua orang ingin memulai pertandingan di divisi ini, di kejuaraan yang kami ikuti tahun ini,” ujar McKenna, dilansir TWTD, Minggu (29/10/2023).

“Para pemain tahu bahwa ini adalah musim yang panjang dan orang-orang akan mengambil peran pada waktu yang berbeda,” lanjutnya.

“Musim lalu sama. Ada kalanya tim Anda lebih mapan, ada kalanya lebih banyak rotasi, dan ada kalanya di musim di mana pemain yang mungkin tidak terlibat dalam skuad atau belum menjadi starter karena banyak pertandingan akan datang,” jelasnya.

McKenna menambahkan, sewaktu-waktu pemain yang menghuni tim inti bisa saja mengalami cedera atau akumulasi kartu. Untuk itu, dia meminta para pemain pelapis, termasuk Elkan Baggott, selalu siap jika diberi kesempatan tampil.

“Dan ada saat-saat di musim di mana pemain yang bermain secara reguler saat ini akan keluar dari tim, entah itu karena performa terbaiknya atau karena cedera atau skorsing atau alasan apa pun,” jelas McKenna.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/45/2895393/momen-istimewa-elkan-baggott-rayakan-keberhasilan-ipswich-town-pimpin-klasemen-divisi-championship-2023-2024-bersama-ed-sheeran-nobGXOTakS.jpg
Momen Istimewa Elkan Baggott Rayakan Keberhasilan Ipswich Town Pimpin Klasemen Divisi Championship 2023-2024 Bersama Ed Sheeran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/45/2837631/elkan-baggott-mulai-berlatih-bareng-ipswich-town-bakal-jadi-starter-di-divisi-championship-2023-2024-GF62XmoRmJ.jpg
Elkan Baggott Mulai Berlatih Bareng Ipswich Town, Bakal Jadi Starter di Divisi Championship 2023-2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/23/45/2475584/kasihan-derby-county-asuhan-wayne-rooney-bangkrut-dan-poinnya-pun-minus-cA1oSTx8xG.jpg
Kasihan! Derby County Asuhan Wayne Rooney Bangkrut dan Poinnya pun Minus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/30/45/2417375/brentford-promosi-ke-liga-inggris-untuk-pertama-kalinya-UpDgWLHVmg.jpg
Brentford Promosi ke Liga Inggris untuk Pertama Kalinya
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/49/1642479/rifat-dan-el-mayka-sungkarjadi-yang-tercepat-di-grup-r-kejurnas-sprint-rally-2025-putaran-6-uxv.webp
Rifat dan El Mayka SungkarÂ Jadi yang Tercepat di Grup R Kejurnas Sprint Rally 2025 Putaran 6
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/11/04/hamka_hamzah.jpg
Hamka Hamzah Sebut 2 Sosok yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Siapa Saja?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement