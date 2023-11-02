Kena Semprot, Antony Disebut Legenda Manchester United Tak Ada Gunanya di Skuad Setan Merah

MANCHESTER – Pemain Manchester United, Antony, kena semprot. Legenda Manchester United, Andy Cole, menyebut Antony pemain yang tak ada gunanya di tim.

Kritik tajam ini diberikan kepada Antony karena Cole merasa sang pemain sama sekali tidak memberi dampak positif untuk Setan Merah –julukan Man United. Padahal, winger berpaspor Brasil itu direkrut dengan mahar yang cukup fantastis.

Antony direkrut senilai 85 juta poundsterling atau sekira Rp1,6 triliun. Man United mendatangkannya dari Ajax Amsterdam pada bursa transfer Agustus 2022.

Namun hingga saat ini, bisa dibilang Antony belum bisa memberikan dampak positif untuk Man United. Pemain jebolan Sao Paulo itu tercatat sudah memainkan 10 penampilan di musim ini, tapi tidak ada satu gol maupun assist yang dicatatnya.

Terbaru, Antony tampil 90 menit di laga Man United kontra Newcastle United pada babak 16 besar Piala Liga Inggris 2023-2024. Dia pun gagal memberi dampak karena Setan Merah justru harus dipecundangi dengan skor 0-3 di Stadion Old Trafford, Kamis (2/11/2023) dini hari WIB.

Cole secara blak-blakan mengatakan bahwa Antony sama sekali tidak memberi dampak untuk Man United sejak didatangkan pada bulan Agustus 2022. Bahkan, dirinya mengungkapkan kalau Antony merupakan pembelian yang gagal.

“Dia tidak mencetak cukup gol, dia tidak menciptakan cukup peluang untuk rekan satu timnya. Jadi, Anda melihatnya dan berkata, 'Oke, apa yang Anda berikan?'. Itulah yang Anda harapkan darinya,” kata Cole, dilansir dari Metro, Kamis (2/11/2023).

“Mereka (Man United) telah menghabiskan banyak uang untuknya, manajer mendukungnya dan dia merasa hal itu sangat, sangat sulit,” sambungnya.