HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Catat Start Buruk seperti Musim 2001-2002, Waktunya Erik ten Hag Dipecat?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |15:05 WIB
Manchester United Catat Start Buruk seperti Musim 2001-2002, Waktunya Erik ten Hag Dipecat?
Manchester United mencatat hasil buruk di awal musim 2023-2024 (Foto: Reuters/Molly Darlington)
A
A
A

START buruk dicatat Manchester United pada musim 2023-2024 dengan delapan kali kalah di semua kompetisi. Apakah sudah waktunya Erik ten Hag dipecat?

Terbaru, Man United takluk 0-3 dari Newcastle United pada babak 16 besar Piala Liga Inggris 2023-2024, Kamis (2/11/2023) dini hari WIB, di Stadion Old Trafford. Hasil negatif itu memperpanjang catatan buruk Iblis Merah.

Manchester United kalah 0-3 dari Newcastle United

Akhir pekan lalu, Man United juga kalah dengan skor serupa 0-3 dari sang rival sekota Manchester City pada Liga Inggris 2023- 2024. Kekalahan di kandang sendiri dari The Citizens tentu tidak dapat diterima.

Dua hasil itu membuat Man United telah menelan delapan kekalahan hingga awal November 2023 di semua kompetisi. Catatan ini bahkan lebih buruk ketimbang musim 2001-2002.

Ketika itu, Man United asuhan Sir Alex Ferguson kalah tujuh kali hingga akhir November 2002. David Beckham dan kawan-kawan tumbang empat kali di Liga Inggris, dua kali di Liga Champions, dan sekali di Piala Liga Inggris.

Di akhir musim, Man United mengalami puasa trofi pertama setelah menjuarai Liga Inggris pada 1998-1999, 1999-2000, dan 2001-2002. Catatan buruk itu tentu pantang diikuti.

