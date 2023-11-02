Manchester United Terpuruk, Erik ten Hag Minta Pemainnya Bersatu demi Segera Bangkit

MANCHESTER - Manchester United tengah terpuruk setelah menelan dua kekalahan beruntun dengan skor identik 0-3 di Stadion Old Trafford. Pelatih Erik ten Hag lalu meminta pemainnya tetap bersatu demi segera bangkit.

Iblis Merah baru saja tersingkir dari Piala Liga Inggris 2023-2024. Mereka takluk dengan skor 0-3 dari Newcastle United di Stadion Old Trafford, Kamis (2/11/2023) dini hari WIB.

Tim itu pun masih kesulitan menembus lima besar klasemen sementara Liga Inggris karena berada di posisi ke delapan. Tidak hanya itu, mereka berada di posisi ketiga klasemen Liga Champions 2023-2024 dengan tiga poin.

Ten Hag mengatakan timnya memang sedang dalam situasi sulit saat ini. Namun, dia yakin Manchester United akan segera bangkit karena perjalanan Liga Inggris dan Liga Champions belum usai.

"Kami berharap para pemain bisa membuktikan diri. Akan tetapi, menghadapinya bersama-sama. Jangan hanya menunjuk satu individu. Ini tentang kami," kata ten Hag dilansir dari laman Manchester United, Kamis (2/11/2023).