5 Calon Pengganti Erik Ten Hag di Manchester United, Nomor 1 Langganan Juara Liga Champions!

SEBANYAK 5 calon pengganti Erik Ten Hag di Manchester United akan diulas Okezone. Posisi Erik Ten Hag sebagai pelatih Manchester United terancam setelah Setan Merah kalah 0-3 dari Newcastle United di babak 16 besar Piala Liga Inggris 2023-2024, Kamis (2/11/2023) dini hari WIB.

Sejauh musim 2023-2024 berjalan, Manchester United duduk di posisi delapan klasemen sementara Liga Inggris, tertahan di peringkat tiga Grup A Liga Champions plus telah tersingkir di ajang Piala Liga Inggris. Erik Ten Hag pun sadar dalam posisi terjepit.

“Saya seorang pejuang dan mampu melakukannya (bangkit dari keterpurukan). Namun, saat ini kami berada dalam kondisi yang buruk,” kata Erik Ten Hag mengutip dari Twitter Fabrizio Romano.

“Saya siap mengambil tanggung jawab dan melihat ini sebagai tantangan. Kami harus bersatu dan berjuang bersama,” lanjut Ten Hag.

Jika pada akhirnya dipecat, siapa yang menggantikan posisi Erik Ten Hag? Terdapat lima pelatih yang bisa menggantikan posisi pelatih asal Belanda tersebut. Siapa saja?

Berikut 5 calon pengganti Erik Ten Hag di Manchester United:

5. Hansi Flick





Hansi Flick pernah meraih kejayaan bersama Bayern Munich, yakni mengantarkan Die Roten merebut treble winner pada 2019-2020. Saat ini, Hansi Flick berstatus tanpa tim setelah pada September 2023 dipecat dari jabatan pelatih Timnas Jerman.

4. Graham Potter





Setelah gagal di Chelsea, Graham Potter tentunya ingin bangkit. Jika Manchester United ingin menunjuk pelatih lokal, Graham Potter dapat dijadikan opsi. Eks pelatih Brighton & Hove Albion ini berstatus tanpa klub,