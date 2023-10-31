Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Pengumuman Ballon d'Or 2023: Lionel Messi di Ambang Menang, Klik di Sini!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |00:02 WIB
Link Live Streaming Pengumuman Ballon d'Or 2023: Lionel Messi di Ambang Menang, Klik di Sini!
Lionel Messi berpotensi meraih gelar Ballon dOr kedelapan sepanjang kariernya (Foto: REUTERS)
A
A
A

LINK live streaming pengumuman Ballon d’Or 2023 akan dibahas di sini. Lionel Messi berpotensi mengamankan gelar pemain terbaik kedelapannya sepanjang sejarah.

Sang megabintang yang kini membela Inter Miami tersebut menjadi unggulan dalam perebutan gelar Ballon d’Or tahun ini. Keberhasilannya mengantarkan Timnas Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 merupakan modal berarti untuknya bersaing.

Lionel Messi

Jika menang, maka itu akan menjadi gelar kedelapannya sepanjang karier. Sebelumnya, Messi telah memenangkan penghargaan Bola Emas ini dalam tujuh kali kesempatan, yaitu pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, dan 2021.

Pesaing utama Messi pada tahun ini adalah Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Bintang Timnas Prancis Mbappe sendiri merupakan rival yang dikalahkan oleh Messi dan Timnas Argentina di final Piala Dunia 2022.

Sementara itu, Haaland baru saja melalui musim debut yang sangat gemilang dengan mencetak total 52 gol untuk Manchester City di semua ajang. Gol-golnya tersebut berujung kepada tiga gelar yang direngkuh oleh Manchester City di akhir musim, yaitu Liga Inggris, Liga Champions, dan Piala FA.

Halaman:
1 2
      
