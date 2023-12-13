Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Leonardo Bonucci Prediksi Jude Bellingham Bakal Dominasi Ballon dOr di Masa Depan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |19:04 WIB
Leonardo Bonucci Prediksi Jude Bellingham Bakal Dominasi Ballon dOr di Masa Depan
Penggawa Real Madrid, Jude Bellingham (Foto: Reuters)
A
A
A

BERLIN - Bek Union Berlin, Leonardo Bonucci, menyebut gelandang Real Madrid, Jude Bellingham, layaknya seperti alien karena performanya yang ciamik. Bonucci memprediksi kalau Bellingham akan menjadi calon kuat pemenang Ballon d'Or di masa depan.

Sudah menjadi rahasia umum kalau Bellingham tampil memukau bersama Real Madrid sejauh musim ini. Pemain yang didatangkan dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas lalu itu langsung mengambil peran penting dan menjadi bintang di Los Blancos -julukan Real Madrid.

Sejauh ini, Bellingham sudah mengemas 16 gol dan lima assist dari 19 penampilannya bersama Real Madrid di semua kompetisi sepanjang musim ini. Terbaru, dia mencatat satu assist dalam kemenangan 3-2 Los Blancos atas Union Berlin pada matchday terakhir grup C Liga Champions 2023-2024.

Bonucci pun melempar pujian kepada Bellingham setinggi langit dengan menjulukinya seperti alien. Mantan pemain Juventus ini memberi julukan seperti itu karena Bellingham langsung bisa beradaptasi sangat baik dengan tim sebesar Real Madrid. Dia juga menilang performa gelandang asal Inggris bak pemain senior.

“Bellingham adalah alien,” ungkap Bonucci, dilansir dari Madrid Universal, Rabu (13/12/2023).

“Saya sangat terkejut. Bukan karena kualitasnya, seperti yang sudah kita ketahui, tapi ya karena cara seorang pemuda berusia 20 tahun beradaptasi dengan tim seperti Real Madrid,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
