Satu-satunya Kekurangan dan Kelemahan Jude Bellingham Ini Harus Segera Diperbaiki di Real Madrid

Kelemahan dan kekurangan Jude Bellingham di Real Madrid ini harus segera diperbaiki (Foto: Reuters/Marcelo Del Pozo)

SATU-SATUNYA kekurangan dan kelemahan Jude Bellingham ini harus segera diperbaiki di Real Madrid. Sebab, hal itu bisa menghambat karier sang pemain.

Bellingham telah menjadi sorotan di Madrid sejak kedatangannya musim panas ini. Pemain muda asal Inggris itu telah menunjukkan penampilan yang luar biasa di klub Spanyol tersebut.

Seperti halnya pemain lain, Bellingham juga memiliki kekurangan dan kelemahan yang perlu segera diperbaiki. Menghimpun The Athletic, Minggu (10/11/2023), kekurangan dan kelemahan sang pemain adalah kemampuan dalam bahasa Spanyol.

Meski dia menggunakan aplikasi untuk memahami bahasa Spanyol, tetapi kemampuannya dalam berkomunikasi secara efektif dengan rekan setim dan staf pelatih masih terbatas. Hal itu tentu sedikit mengganggu.

“Saya hanya belum bisa berbahasa Spanyol… Maaf, tapi saya menemui kendala yang tidak terduga dengan bahasa ini. Sulit bagiku, saya akui. Bagaimana pun, saya berjanji komitmen maksimal, dijamin," ujar Bellingham.

Minimnya kemampuan bahasa menjadi salah satu kendala yang dihadapi pemain Inggris berusia 20 tahun itu. Meski demikian, Bellingham terus berusaha memperbaiki kemampuannya berbahasa.

Madrid menawarkan kesempatan kepada semua pemain baru untuk mengambil kelas bahasa Spanyol. Kabarnya Bellingham telah mengambil kelas bahasa Spanyol di rumah dan di kompleks pelatihan Valdebebas.