Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Satu-satunya Kekurangan dan Kelemahan Jude Bellingham Ini Harus Segera Diperbaiki di Real Madrid

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |01:01 WIB
Satu-satunya Kekurangan dan Kelemahan Jude Bellingham Ini Harus Segera Diperbaiki di Real Madrid
Kelemahan dan kekurangan Jude Bellingham di Real Madrid ini harus segera diperbaiki (Foto: Reuters/Marcelo Del Pozo)
A
A
A

SATU-SATUNYA kekurangan dan kelemahan Jude Bellingham ini harus segera diperbaiki di Real Madrid. Sebab, hal itu bisa menghambat karier sang pemain.

Bellingham telah menjadi sorotan di Madrid sejak kedatangannya musim panas ini. Pemain muda asal Inggris itu telah menunjukkan penampilan yang luar biasa di klub Spanyol tersebut.

Jude Bellingham mencetak gol bagi Real Madrid ke gawang Real Betis (Foto: Reuters/Marcelo Del Pozo)

Seperti halnya pemain lain, Bellingham juga memiliki kekurangan dan kelemahan yang perlu segera diperbaiki. Menghimpun The Athletic, Minggu (10/11/2023), kekurangan dan kelemahan sang pemain adalah kemampuan dalam bahasa Spanyol.

Meski dia menggunakan aplikasi untuk memahami bahasa Spanyol, tetapi kemampuannya dalam berkomunikasi secara efektif dengan rekan setim dan staf pelatih masih terbatas. Hal itu tentu sedikit mengganggu.

“Saya hanya belum bisa berbahasa Spanyol… Maaf, tapi saya menemui kendala yang tidak terduga dengan bahasa ini. Sulit bagiku, saya akui. Bagaimana pun, saya berjanji komitmen maksimal, dijamin," ujar Bellingham.

Minimnya kemampuan bahasa menjadi salah satu kendala yang dihadapi pemain Inggris berusia 20 tahun itu. Meski demikian, Bellingham terus berusaha memperbaiki kemampuannya berbahasa.

Madrid menawarkan kesempatan kepada semua pemain baru untuk mengambil kelas bahasa Spanyol. Kabarnya Bellingham telah mengambil kelas bahasa Spanyol di rumah dan di kompleks pelatihan Valdebebas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/11/1658749/kunci-sukses-timnas-futsal-indonesia-patahkan-dominasi-thailand-di-sea-games-tml.webp
Kunci Sukses Timnas Futsal Indonesia Patahkan Dominasi Thailand di SEA Games
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/22/kazuyoshi_miura_kembali_mencetak_sejarah_dengan_me.jpg
Pesepak Bola Tertua Dunia, Kazuyoshi Miura Resmi Punya Klub Baru di Usia 58 Tahun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement