HOME BOLA LIGA SPANYOL

Liga Spanyol 2023-2024: Jude Bellingham Ingin Rasakan Tsunami Trofi Bersama Real Madrid

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |02:13 WIB
Liga Spanyol 2023-2024: Jude Bellingham Ingin Rasakan Tsunami Trofi Bersama Real Madrid
Jude Bellingham jadi andalan baru Real Madrid sejak didatangkan dari Borussia Dortmund (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID - Jude Bellingham ingin merasakan tsunami trofi bersama Real Madrid musim ini. Sebab, dia menilai skuad Los Blancos -julukan Real Madrid- dihuni pemain-pemain mumpuni.

Sebatas informasi, pemain Timnas Inggris itu sejauh ini sudah mencatatkan 15 gol dari 16 penampilan dalam berbagai ajang bersama Real Madrid. Tentunya itu menjadi awal yang baik buat pemain tersebut.

Jude Bellingham mengatakan menjadi juara pastinya menjadi keinginan siapa saja termasuk dirinya. Dia pun ingin meraih banyak prestasi bersama Real Madrid dan Inggris.

"Wajar jika Anda ingin memenangkan segalanya. Saya bermain untuk tim dan tim nasional yang kuat," kata Bellingham dilansir dari Tuttomercato, Selasa (5/12/2023).

Pemain berusia 20 tahun itu mengatakan tidak bisa menjanjikan hal tersebut saat ini. Namin, dia akan memberikan seluruh kemampuannya untuk Real Madrid agar bisa meraih prestasi demi prestasi.

"Saya tidak bisa memberikan janji apapun. Namun, saya akan melakukan yang terbaik untuk mewakili tim-tim ini," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
