SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Terkejut Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi Dipimpin Wasit Kuwait, Sampaikan Respons Berkelas

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 07 Oktober 2025 |16:03 WIB
Patrick Kluivert Terkejut Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi Dipimpin Wasit Kuwait, Sampaikan Respons Berkelas
Patrick Kluivert mengaku terkejut laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi dipimpin wasit Kuwait (Foto: Okezone/Avirista Midaada)
JEDDAH – Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengaku terkejut dengan penugasan wasit Ahmad Al Ali untuk laga kontra Timnas Arab Saudi di Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun, ia lantas memberikan respons berkelas.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi itu akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB. Sejak jauh hari, penugasan wasit sudah bocor.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas China (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Al Ali dipercaya untuk menjadi pengadil laga penting tersebut. Padahal, sang wasit diketahui berasal dari Kuwait yang notabene masih satu kawasan dengan Arab Saudi yakni Asia Barat.

1. Terkejut

Fakta itu dikhawatirkan akan membuat Al Ali berat sebelah dalam mengambil keputusan di laga nanti. PSSI sudah mengirim surat protes ke AFC dan FIFA tetapi tidak digubris.

Kluivert mengaku terkejut dengan penugasan Al Ali di laga tersebut. Ia tidak habis pikir mengapa wasit awal Kuwait ditugaskan memimpin pertandingan yang melibatkan sesama penghuni Asia Barat.

“Saya terkejut dengan penugasan wasit Kuwait untuk memimpin pertandingan tersebut. Kami semua terkejut dengan hal ini,” kata Kluivert dalam konferensi pers, dikutip dari akun Instagram @iraqifootballgallery, Selasa (7/10/2025).

 

