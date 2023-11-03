Kode Misterius Kylian Mbappe ke Fans Real Madrid Usai Acara Ballon d'Or 2023

KODE misterius Kylian Mbappe ke fans Real Madrid usai acara Ballon d’Or 2023 mencuri perhatian. Banyak pihak yang menilai kode ini merupakan tanda bahwa pemain Timnas Prancis itu akan segera merapat ke Santiago Bernabeu.

Seperti diketahui, malam penganugerahan Ballon d’Or 2023 telah digelar pada Selasa 31 Oktober 2023 dini hari WIB. Hasilnya, Lionel Messi kembali meraih trofi penghargaan individu paling bergengsi itu untuk kedelapan kalinya.

Pemain Timnas Argentina itu berhasil menang setelah mengalahkan pemain muda Manchester City, Erling Haaland, dan juga pemain Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe. Namun meski gagal meraih trofi Ballon d’Or pertamanya, Kylian Mbappe tetap menjadi salah satu tokoh yang disorot pada malam itu.

Selepas acara, pemain berusia 24 tahun itu mendapat sebuah pertanyaan dari jurnalis El Chiringuito asal Spanyol. Pertanyaan itu berkaitan dengan masa depan Mbappe di Real Madrid.

“Kylian, tahun depan ke Real Madrid atau tidak?” tanya jurnalis asal Spanyol kepada Mbappe yang berjalan meninggalkan venue.

BACA JUGA: Legenda Timnas Prancis Jelaskan Mengapa Jude Bellingham Lebih Baik ketimbang Kylian Mbappe

Pada momen itu, Mbappe tidak menghentikan langkahnya. Eks AS Monaco itu hanya membalasnya dengan sebuah anggukan tipis dibarengi senyum seringai dan sebuah kedipan mata sambil berjalan untuk meninggalkan Theatre du Chatelet.

Aksi Kylian Mbappe itu seketika membuat heboh pencinta sepakbola di seluruh dunia. Banyak yang menilai bahwa gestur yang ditunjukkan Mbappe saat mendapat pertanyaan itu adalah sebuah kode bahwa dirinya akan segera merapat ke Real Madrid pada bursa transfer musim panas mendatang.

Salah satunya dari salah satu media sepakbola asal Prancis, GFFN, yang mengabarkan bahwa saga transfer Kylian Mbappe sedang berjalan.

“New saga loading,” tulis GFFN di sosial media twitter.