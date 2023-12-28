Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kaleidoskop 2023: Lionel Messi Sabet Trofi Ballon dOr Kedelapan

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |22:39 WIB
Kaleidoskop 2023: Lionel Messi Sabet Trofi Ballon dOr Kedelapan
Lionel Messi meraih trofi Ballon dOr 2023 (Foto: Marca)
A
A
A

TAHUN 2023 meninggalkan sejarah berkesan bagi Lionel Messi. La Pulga -julukan Lionel Messi- berhasil meraih trofi Ballon dOr 2023.

Ballon dOr sendiri merupakan penghargaan individu paling prestius bagi pemain sepakbola dunia. Diinisasi salah satu media asal Prancis, penghargaan ini dinilai dari performa pemain dari pertengahan tahun sebelumnya hingga pertengahan tahun waktu penjurian.

 

Keberhasilan Lionel Messi memenangkan trofi Ballon dOr 2023 membuatnya menjadi pemain dengan koleksi trofi terbanyak. Messi tercatat telah mengumpulkan delapan trofi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 dan 2023).

Penghargaan tahun ini dimenangkan Lionel Messi setelah mengalahkan 29 kandidat lainnya. La Pulga mengalahkan nama-nama beken, seperti Erling Haaland (Manchester City/Norwegia) dan Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain/Prancis).

Keberhasilan Lionel Messi membawa Timnas Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 merupakan salah satu faktor penting yang membuat dirinya layak meraih trofi bola emas tahun ini.

Momen mengharukan terjadi ketika ayah tiga anak itu naik ke atas podium untuk menerima penghargaan. Lionel Messi langsung teringat dengan seniornya, Maradona.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/46/2973173/kisah-haru-lionel-messi-berikan-trofi-ballon-dor-ke-8-kepada-museum-barcelona-ini-penyebabnya-UerQxAMjrP.jpg
Kisah Haru Lionel Messi Berikan Trofi Ballon dOr Ke-8 kepada Museum Barcelona, Ini Penyebabnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/51/2938293/leonardo-bonucci-prediksi-jude-bellingham-bakal-dominasi-ballon-dor-di-masa-depan-q7tn0VZ28W.jpg
Leonardo Bonucci Prediksi Jude Bellingham Bakal Dominasi Ballon dOr di Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/51/2913896/kakak-cristiano-ronaldo-sindir-lionel-messi-sebut-pencapaian-adiknya-berkat-jerih-payah-bukan-hasil-giveaway-Ex7KMpg5l9.JPG
Kakak Cristiano Ronaldo Sindir Lionel Messi, Sebut Pencapaian Adiknya Berkat Jerih Payah Bukan Hasil Giveaway
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/51/2913880/kode-misterius-kylian-mbappe-ke-fans-real-madrid-usai-acara-ballon-d-or-2023-bVQFJioHP3.jpg
Kode Misterius Kylian Mbappe ke Fans Real Madrid Usai Acara Ballon d'Or 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630539/tbk-sport-festival-2025-segera-bergulir-sajikan-tantangan-baru-untuk-pecinta-sepeda-pzy.webp
TBK Sport Festival 2025 Segera Bergulir, Sajikan Tantangan Baru untuk Pecinta Sepeda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/18/winger_timnas_indonesia_ragnar_oratmangoen.jpg
Dear Patrick Kluivert, Ragnar Oratmangoen Siap Starter Vs Arab Saudi!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement