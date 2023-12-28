Kaleidoskop 2023: Lionel Messi Sabet Trofi Ballon dOr Kedelapan

TAHUN 2023 meninggalkan sejarah berkesan bagi Lionel Messi. La Pulga -julukan Lionel Messi- berhasil meraih trofi Ballon dOr 2023.

Ballon dOr sendiri merupakan penghargaan individu paling prestius bagi pemain sepakbola dunia. Diinisasi salah satu media asal Prancis, penghargaan ini dinilai dari performa pemain dari pertengahan tahun sebelumnya hingga pertengahan tahun waktu penjurian.

Keberhasilan Lionel Messi memenangkan trofi Ballon dOr 2023 membuatnya menjadi pemain dengan koleksi trofi terbanyak. Messi tercatat telah mengumpulkan delapan trofi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 dan 2023).

Penghargaan tahun ini dimenangkan Lionel Messi setelah mengalahkan 29 kandidat lainnya. La Pulga mengalahkan nama-nama beken, seperti Erling Haaland (Manchester City/Norwegia) dan Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain/Prancis).

Keberhasilan Lionel Messi membawa Timnas Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 merupakan salah satu faktor penting yang membuat dirinya layak meraih trofi bola emas tahun ini.

Momen mengharukan terjadi ketika ayah tiga anak itu naik ke atas podium untuk menerima penghargaan. Lionel Messi langsung teringat dengan seniornya, Maradona.