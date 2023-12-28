Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Cara Cristiano Ronaldo Raih Trofi Ballon dOr 2024, Nomor 1 Juara Piala Eropa!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |20:58 WIB
3 Cara Cristiano Ronaldo Raih Trofi Ballon dOr 2024, Nomor 1 Juara Piala Eropa!
Berikut 3 cara Cristiano Ronaldo raih trofi Ballon dOr 2024. (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK 3 cara Cristiano Ronaldo raih trofi Ballon dOr 2024 akan diulas Okezone. Sejak 2022, penilaian trofi Ballon dOr dihitung berdasarkan performa seorang pemain dari Agustus-Mei.

Jika ukurannya performa, Cristiano Ronaldo layak dijagokan memenangkan trofi Ballon dOr 2024. Andai meraih trofi Ballon dOr, Cristiano Ronaldo bakal mencetak sejarah.

Ia bakal menjadi pesepakbola pertama yang meraih trofi Ballon dOr meski tidak berkiprah di Eropa. Setidaknya ada tiga cara yang harus dicapai Cristiano Ronaldo untuk memenangkan trofi Ballon dOr keenamnya. Lantas, apa saja?

Berikut 3 cara agar Cristiano Ronaldo raih trofi Ballon dOr 2024:

3. Jaga Konsistensi

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo keluar sebagai pemain tertajam di sepanjang 2023. Dari 58 pertandingan bersama Al Nassr dan Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo mengemas 53 gol.

Ia mengungguli nama-nama top seperti Erling Haaland, Kylian Mbappe dan Harry Kane yang sama-sama mengemas 52 gol. Jika dihitung musim ini saja (2023-2024), Cristiano Ronaldo juga menggeliat dengan raihan 23 gol dan 11 assist dari 24 pertandingan.

2. Juara Liga Champions Asia

Cristiano Ronaldo

Juara Liga Champions Asia 2023-2024 dapat menjadi nilai tambah Cristiano Ronaldo untuk memenangkan trofi Ballon dOr 2024. Al Nassr pun dalam jalur yang tepat untuk keluar sebagai juara.

Di 16 besar, Al Nassr akan ditantang wakil Arab Saudi, Al Feiha. Jika sanggup melewati babak ini, Al Nassr akan menantang pemenang laga Al Ain (Uni Emirat Arab) vs Nasaf (Uzbekistan) di perempatfinal. Tantangan berat baru menghadang Al Nassr jika lolos ke semifinal, yang mana mereka berpotensi bersua salah satu dari Al Ittihad atau Al Hilal.

Halaman:
1 2
      
