HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Legenda Liverpool Jelaskan Mengapa Lionel Messi Lebih Pantas Raih Ballon dOr 2023 ketimbang Erling Haaland

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |20:12 WIB
Legenda Liverpool Jelaskan Mengapa Lionel Messi Lebih Pantas Raih Ballon dOr 2023 ketimbang Erling Haaland
Lionel Messi lebih diunggulkan raih Ballon dOr 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

LEGENDA Liverpool, Michael Owen, menjelaskan mengapa Lionel Messi lebih pantas meraih Ballon dOr 2023 ketimbang Erling Haaland. Owen merasa bahwa performa yang ciamik Haaland tak cukup untuk menggeser Messi.

Ballon dOr 2023 akan segera ditentukan pemenangnya dan Lionel Messi beserta Erling Haaland nampaknya adalah dua pemain yang terfavorit. Owen mengakui bahwa keduanya layak untuk meraih gelar ini.

Erling Haaland

“Menurut saya ada dua orang yang layak memenangkan Ballon dOr tahun ini. Ada dua kandidat yang luar biasa menurut pendapat saya,” kata Owen, dilansir dari Sportskeeda, Jumat (27/10/2023).

Terlebih bagi Haaland yang sangat sukses tampil gemilang bersama Man City di musim lalu. Mantan pemain Borussia Dortmund itu mengemas 52 gol dari 52 penampilannya di semua kompetisi. Kemudian juga dia berhasil membawa The Citizen –julukan Man City- mencetak sejarah dengan meraih treble winner di musim lalu yakni gelar juara Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions.

“Erling Haaland mencetak 52 gol dalam 53 gol dan memenangkan treble. Itu adalah tahun kerja yang cukup mengesankan baginya,” ujar Owen.

Hanya saja, Owen tidak merasa Haaland akan memenangkan Ballon dOr untuk saat ini. Menurutnya, Messi yang akan meraih penghargaan tersebut karena memiliki prestasi gemilang yang berhasil membawa Timnas Argentina juara Piala Dunia 2022. Pemain berjuluk La Pulga itu juga sekaligus menyabet penghargaan individu sebagai pemain terbaik di ajang tersebut.

Owen mengatakan, pencapaian seperti itu adalah pencapaian terbaik bagi seorang pesepakbola. Sehingga dia pun mendukung Messi yang akan menyabet Ballon dOr 2023. Mantan pemain Real Madrid itu mengaku akan kaget bukan main jika La Pulga tidak mendapatkan penghargaan itu.

Halaman:
1 2
      
