HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Wonderkid yang Tampil Melempem Usai Gabung Liverpool, Nomor 1 Sempat Dijuluki The Next Lionel Messi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |19:23 WIB
5 Wonderkid yang Tampil Melempem Usai Gabung Liverpool, Nomor 1 Sempat Dijuluki The Next Lionel Messi
5 Wonderkid yang Melempem Usai Gabung Liverpool. (Foto: Media Liverpool)
A
A
A

ADA 5 wonderkid yang tampil melempem usai gabung Liverpool. Ya, ternyata tak semua pesepakbola muda berbakat mampu bersinar di klub berjuluk The Reds tersebut.

Sebelumnya perlu diketahui Liverpool kerap mengorbitkan para pemain muda berbakat. Beberapa wonderkid bahkan didatangkan Liverpool dan mampu menjelma menjadi pemain bintang.

Akan tetapi, tidak semuanya memiliki nasib yang mulus di Liverpool. Beberapa wonderkid justru mengalami kesialan di tim yang bermarkas di Anfield tersebut. Penasaran siapa saja?

Berikut 5 Wonderkid yang Tampil Melempem Usai Gabung Liverpool:

5. Neil Mellor

Neil Mellor

Mellor saat ini dikenal sebagai pandit di Sky Sports. Namun, sebelumnya pria berusia 40 tahun itu adalah wonderkid yang dinilai memiliki masa depan yang cerah.

Nama Mellor bersinar kala mampu mencetak gol dan membantu Liverpool menang 2-1 atas Arsenal yang pada saat itu bermain dengan skuad invicibles mereka. Sayangnya, Mellor mengalami cedera lutut parah setelahnya dan kesulitan menemukan performa terbaiknya lagi hingga memutuskan pensiun pada 2012 silam.

4. Jordy Brouwer

Liverpool pernah mendatangkan striker muda menjanjikan dari Ajax Amsterdam bernama Jordy Brouwer. Pemain asal Belanda itu didatangkan pada musim dingin 2007.

Hanya saja, selama di Liverpool pemain yang kini bergabung di VUC Den Haag itu tak pernah menembus skuad utama The Reds. Jordy Brouwer pun pada akhirnya hanya bertahan sebentar sebelum pergi lagi di 2011.

