HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ayah Bintang Liverpool Luis Diaz Diculik, Polisi Kolombia Umumkan Sayembara Rp55 Miliar bagi yang Bisa Menemukan

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |17:42 WIB
Ayah Bintang Liverpool Luis Diaz Diculik, Polisi Kolombia Umumkan Sayembara Rp55 Miliar bagi yang Bisa Menemukan
Ayah Luis Diaz diculik di Kolombia. (Foto: Reuters)
A
A
A

LA GUAJIRA – Bintang Liverpool, Luis Diaz, tengah kehilangan ayahnya karena diculik komplotan bersenjata di Kolombia. Polisi di Kolombia pun melakukan segala upaya untuk mencari ayah Luis Diaz Terkini, mereka mengumumkan sayembara senilai 200 juta peso atau setara Rp55 miliar bagi siapa saja yang berhasil menemukan ayah Diaz.

Diketahui, kedua orangtua Diaz dicegat sekelempok pengendara bermotor yang memegang senjata api di kawasan Barrancas, La Guajira. Keduanya diculik saat dalam perjalanan pulang.

Luis Diaz. Foto: Reuters

Penculikan terjadi tak lama setelah keduanya mengisi bahan bakar di pom bensin. Dalam peristiwa itu, sempat terjadi baku tembak sebelum kedua orangtua Diaz diculik orang tak dikenal tersebut.

Sang ibu yang bernama Cilenis Marulanda berhasil diselamatkan pihak kepolisian. Namun, ayah Luis Diaz masih belum ditemukan.

Direktur Kepolisian Kolombia, Jenderal William Salamanca, mengatakan pihaknya tengah melakukan segala upaya untuk menemukan ayah Diaz. Namun, belum ada tanda-tanda ayah pemain Timnas Kolombia itu ditemukan.

Halaman:
1 2
      
