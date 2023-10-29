Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kedua Orang Tua Diculik di Kolombia, Luis Diaz Absen di Laga Liverpool vs Nottingham Forest di Liga Inggris 2023-2024

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |20:31 WIB
Kedua Orang Tua Diculik di Kolombia, Luis Diaz Absen di Laga Liverpool vs Nottingham Forest di Liga Inggris 2023-2024
Luis Diaz absen saat Liverpool menghadapi Nottingham Forest (Foto: REUTERS)
A
A
A

LUIS Diaz absen ketika Liverpool menghadapi Nottingham Forest di Liga Inggris 2023-2024. Sebab, kedua orang tua sang pemain asal Kolombia tersebut kabarnya diculik di negara asalnya.

Sebagaimana dilaporkan oleh Sky News, Minggu (29/10/2023), kedua orang tua Diaz dicegat sekelempok pengendara bermotor yang memegang senjata api di kawasan Barrancas, La Guajira. Keduanya diculik saat dalam perjalanan pulang.

Luis Diaz

Penculikan terjadi tak lama setelah keduanya mengisi bahan bakar di pombensin. Ibunya sudah berhasil diselamatkan, namun sang ayah masih hilang.

Presiden Kolombia bahkan sampai angkat suara menanggapi hal tersebut. Sang presiden mengonfirmasi bahwa ibunda Diaz yang bernama Cilenis Marulanda telah diamankan pihak kepolisian.

“Cilenis Marulanda telah diselamatkan oleh seorang polisi di Kota Barrancas,” kata Gustavo Pedro dilansir Sky News.

Direktur Kepolisian Kolombia, Jenderal William Salamanca mengatakan pihaknya tengah melakukan upaya apapun untuk menemukan ayah Diaz. Tentu kabar itu amat memukul Diaz yang seharusnya membela Liverpool menghadapi Nottingham Forest di Liga Inggris 2023-2024, malam ini, Minggu (29/10/2023).

Belum diketahui motif dari penculikan tersebut. Namun, hal ini menyebabkan Luis Diaz tak tersedia ketika Liverpool menghadapi Nottingham Forest.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/11/1642773/skenario-sulit-timnas-indonesia-lolos-ke-babak-32-besar-piala-dunia-u17-2025-lmf.webp
Skenario Sulit Timnas Indonesia Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/adrian_bernabe.jpg
Juventus Incar Gelandang Didikan Guardiola, Spalletti Minta Regista Baru di Bursa Transfer Januari!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement