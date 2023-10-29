Kedua Orang Tua Diculik di Kolombia, Luis Diaz Absen di Laga Liverpool vs Nottingham Forest di Liga Inggris 2023-2024

LUIS Diaz absen ketika Liverpool menghadapi Nottingham Forest di Liga Inggris 2023-2024. Sebab, kedua orang tua sang pemain asal Kolombia tersebut kabarnya diculik di negara asalnya.

Sebagaimana dilaporkan oleh Sky News, Minggu (29/10/2023), kedua orang tua Diaz dicegat sekelempok pengendara bermotor yang memegang senjata api di kawasan Barrancas, La Guajira. Keduanya diculik saat dalam perjalanan pulang.

Penculikan terjadi tak lama setelah keduanya mengisi bahan bakar di pombensin. Ibunya sudah berhasil diselamatkan, namun sang ayah masih hilang.

Presiden Kolombia bahkan sampai angkat suara menanggapi hal tersebut. Sang presiden mengonfirmasi bahwa ibunda Diaz yang bernama Cilenis Marulanda telah diamankan pihak kepolisian.

“Cilenis Marulanda telah diselamatkan oleh seorang polisi di Kota Barrancas,” kata Gustavo Pedro dilansir Sky News.

Direktur Kepolisian Kolombia, Jenderal William Salamanca mengatakan pihaknya tengah melakukan upaya apapun untuk menemukan ayah Diaz. Tentu kabar itu amat memukul Diaz yang seharusnya membela Liverpool menghadapi Nottingham Forest di Liga Inggris 2023-2024, malam ini, Minggu (29/10/2023).

Belum diketahui motif dari penculikan tersebut. Namun, hal ini menyebabkan Luis Diaz tak tersedia ketika Liverpool menghadapi Nottingham Forest.