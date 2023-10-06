Laga Freiburg vs West Ham United Berakhir 1-2, Jalan Mulus The Hammers Menuju Trofi Liga Europa 2023-2024?

LAGA Freiburg vs West Ham United di fase grup Liga Europa 2023-2024 berakhir dengan skor 1-2. Lantas, apakah hasil ini menjadi jalan yang mulus bagi The Hammers –julukan West Ham United- menuju trofi Liga Europa 2023-2024?

Sebagaimana diketahui, West Ham United telah melawat ke markas klub Jerman, Freiburg, pada matchday kedua Grup A Liga Europa 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Europa-Park Stadion, Jerman pada Kamis (5/10/2023) malam WIB.

Meski berstatus sebagai tim tamu, The Hammers tampil cukup agresif pada laga tersebut. Terbukti, tim asuhan David Moyes itu berhasil mencuri gol lebih dulu pada menit kedelapan lewat aksi Lucas Paqueta usai menerima umpan dari Jarrod Bowen. West Ham United pun unggul 1-0 atas Freiburg.

Setelah tertinggal, Freiburg selaku tuan rumah enggan menyerah dan mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-49 via gol Roland Sallai. Akan tetapi, West Ham United langsung membalasnya pada menit ke-66 berkat gol Nayef Aguerd yang membuat The Hammers menang 2-1 atas tuan rumah.

Usai mempermalukan tim asal Jerman itu, apakah ini pertanda West Ham United bakal merebut trofi Liga Europa 2023-2024? Tentunya, The Hammers harus melewati perjalanan yang panjang untuk menuju ke trofi kasta kedua kompetisi antarklub Eropa itu.