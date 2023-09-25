Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Darwin Nunez Banjir Pujian Usai Sumbang Gol saat Liverpool Bantai West Ham United 3-1, Jurgen Klopp: Dia Adalah Ancaman!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |09:51 WIB
Darwin Nunez Banjir Pujian Usai Sumbang Gol saat Liverpool Bantai West Ham United 3-1, Jurgen Klopp: Dia Adalah Ancaman!
Darwin Nunez di laga Liverpool vs West Ham United. (Foto: Instagram/@darwin_n9)
A
A
A

LIVERPOOL – Penggawa Liverpool, Darwin Nunez, banjir pujian dari sang pelatih usai tampil gacor di laga kontra West Ham United, dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Klopp menyebut performa Darwin Nunez terus meningkat sehingga bisa jadi ancaman bagi lawan-lawan yang akan dihadapi Liverpool.

Ya, Nunez lagi-lagi mampu menyumbang gol untuk Liverpool. Sebelumnya, mantan pemain Benfica ini juga berhasil mencatat satu gol dalam kemenangan The Reds atas LASK Linz dengan skor 3-1 pada matchday perdana Grup E Liga Eropa 2023-2024.

Darwin Nunez

Klopp pun mengakui Nunez mengalami peningkatan performa dalam beberapa minggu terakhir ini. Mantan pelatih Borussia Dortmund itu bahkan benar-benar terpukau dengan penyelesaian akhir Nunez saat menjebol gawang West Ham.

“Dia telah membuat langkah besar dalam beberapa minggu terakhir. Dia adalah ancaman. Anda semua melihat tujuannya, itu mungkin cukup bagus, bukan? Itu sangat kuat,” ucap Klopp, dilansir dari Liverpool Echo, Senin (25/9/2023).

“Yang sangat spesial, menakjubkan. Semua orang menatap saya ketika saya berbicara tentang gol-gol tersebut, tetapi mata ini, saya hanya melihatnya sekali, dan tidak sabar untuk melihatnya kembali dengan baik,” lanjutnya.

Selain itu, Klopp mengungkapkan Nunez juga mengalami peningkatan dalam hal bertahan. Dia mengatakan bahwa saat ini striker anyarnya itu lebih terkoordinasi ruang geraknya karena mendapat bantuan dari para pemain Liverpool yang lain.

“Pekerjaan defensif yang dia lakukan mungkin merupakan perbedaan utama. Dia selalu ingin (melakukannya), tapi kurang terkoordinasi. Sekarang itu terlihat jauh lebih baik,” jelas Klopp.

