HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kehadiran Ramadhan Sananta Tidak Bikin Timnas Indonesia U-24 Tembus Perempatfinal Asian Games 2023, Indra Sjafri Beri Pembelaan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |05:57 WIB
Kehadiran Ramadhan Sananta Tidak Bikin Timnas Indonesia U-24 Tembus Perempatfinal Asian Games 2023, Indra Sjafri Beri Pembelaan
Ramadhan Sananta kala membela Timnas Indonesia U-24. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

HANGZHOU – Pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, angkat bicara soal kehadiran Ramadhan Sananta yang tetap tidak bikin timnya tembus perempatfinal Asian Games 2023. Beri pembelaan, Indra Sjafri menyebut Ramadhan Sananta sejatinya sudah bermain bagus di babak 16 besar Asian Games 2023.

Ramadhan Sananta memang baru merapat ke skuad Timnas Indonesia U-24 jelang laga babak 16 besar Asian Games 2023. Kehadiran bomber Persis Solo itu pun diharapkan menambah ketajaman lini depan skuad Garuda Muda.

Ramadhan Sananta

Tetapi, Timnas Indonesia U-24 tetap tak bisa mencetak satu pun gol di laga kontra Timnas Uzbekistan U-24 pada 16 besar Asian Games 2923. Berlaga di Shangcheng Sports Centre Stadium, Kamis 28 September 2023, Garuda Muda pun akhirnya kalah dengan skor 0-2.

Indra Sjafri mengatakan Ramadhan Sananta sebenarnya sudah berusaha memberikan kontribusi maksimal dalam laga itu. Sayangnya, kinerjanya tak berbuah gol.

"Sepakbola itu adalah permainan (tim), tidak hanya cukup Sananta,” kata Indra Sjafri dalam konferensi pascalaga, dikutip Jumat (29/9/2023).

“Jadi, permainan Sananta bagus, tapi sepakbola adalah permainan kolektif yang dilakukan 11 orang dan tidak kurang maksimal. Kalau ada yang kurang maksimal, itu menjadi masalah,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
