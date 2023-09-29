Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-24 Kandas di 16 Besar Asian Games 2023, Indra Sjafri Petik Pelajaran Berharga untuk Bekal Kelompok Umur Lain

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |05:25 WIB
Indra Sjafri kala menganani Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023. (Foto: PSSI)
HANGZHOU – Pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, mendapat pelajaran berharga dari kekalahan timnya di 16 besar Asian Games 2023. Pelajaran ini pun bakal jadi bekal Indra Sjafri saat menangani Timnas Indonesia kelompok umur lainnya.

Bagi Indra Sjafri, Timnas Indonesia U-24 sendiri sebenarnya sudah cukup baik meladeni permainan Uzbekistan U-24 di babak 16 besar Asian Games 2023. Namun, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-24- dinilai tidak maksimal dalam mengantipasi taktik bola mati Uzbekistan U-24.

Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24

"Secara head-to-head selama 2x45 menit, mereka juga sulit membongkar defend kami,” ujar Indra Sjafri dalam konferensi pers usai laga, Kamis 28 September 2023.

“Namun, lagi-lagi, kami kebobolan dari set piece, ya. Itu sama (saat kalah kami) dari Taiwan dan Korea Utara karena kebobolan dari set piece," lanjutnya.

Ya, Rizky Ridho cs gagal menembus perempatfinal Asian Games 2023. Timnas Indonesia U-24 kalah 0-2 dari Uzbekistan U-24 dalam babak 16 besar yang berlangsung di Shangcheng Sports Centre Stadium, Kamis 28 September 2023 sore WIB.

