5 Penyebab Timnas Indonesia U-24 Kalah 0-2 dari Timnas Uzbekistan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023, Nomor 1 PR Besar

Timnas Indonesia U-24 takluk 0-2 dari Timnas Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)

BERIKUT lima penyebab Timnas Indonesia U-24 kalah 0-2 di extra time dari Timnas Uzbekistan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023. Hal itu menyebabkan Indonesia tersingkir lebih dini.

Laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 itu berlangsung di Stadion Shangcheng Sports Centre, Hangzhou, China, Kamis (28/9/2023) sore WIB. Setelah menahan 0-0 sepanjang 90 menit, Tim Merah Putih tak berdaya di babak tambahan.

Dua gol Sherzod Esanov (92', 120') menamatkan perjuangan Indonesia di Asian Games 2023. Lalu, apa saja penyebab Indonesia kalah dari Uzbekistan? Berikut ulasannya.

5. Permainan Dominan Lawan

Gelombang serangan terus dilancarkan Uzbekistan sepanjang 90 menit, bahkan hingga 30 menit di babak tambahan. Alhasil, gawang Indonesia seakan hanya tinggal menunggu waktu saja untuk bobol.

Hasilnya, dua gol disarangkan pada babak tambahan. Indonesia pun harus menelan kekalahan meski sudah berjuang keras.

4. Taktik Tak Berjalan

Sejak awal, terlihat betul Indonesia menerapkan taktik serangan balik kilat. Namun, beberapa kali kesempatan untuk melancarkan serangan balik justru tak dimanfaatkan.

Umpan lambung dari belakang langsung ke depan juga beberapa kali dilancarkan. Akan tetapi, bola sering putus ketika sampai di lini depan tanpa mampu menembus pertahanan Uzbekistan.