Indra Sjafri Kena Prank Wasit Lagi, Timnas Indonesia U-24 Tumbang di 16 Besar Asian Games 2023

PELATIH Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, kena prank wasit lagi pada 16 besar Asian Games 2023. Hal itu terjadi ketika Garuda Muda tumbang dari Timnas Uzbekistan U-24 di dengan skor 0-2 via extra time.

Laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 itu berlangsung di Stadion Shangcheng Sports Centre, Hangzhou, China, Kamis (28/9/2023) sore WIB. Setelah menahan 0-0 sepanjang 90 menit, Tim Merah Putih tak berdaya di babak tambahan.

Dua gol Sherzod Esanov (92', 120') menamatkan perjuangan Indonesia di Asian Games 2023. Namun, sejatinya anak asuh Indra Sjafri sempat mencetak gol di menit ke-110 via Ramadhan Sananta.

Gol berawal dari umpan tendangan bebas Rizky Ridho di sisi kanan. Sananta, yang bergerak dari posisi offside, menyundul bola dengan manis untuk membobol gawang Uzbekistan.

Para pemain Indonesia langsung merayakan gol tersebut dengan riang gembira. Sang pelatih juga sempat bergembira. Namun, ternyata mereka di-prank oleh wasit. Gol itu dianulir.

Setelah itu, permainan Indonesia menurun drastis. Bahkan, Hugo Samir terkena kartu merah langsung tidak lama kemudian karena gagal menahan emosi.