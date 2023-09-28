Penyebab Gol Ramadhan Sananta di Laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 Dianulir Wasit

TIMNAS Indonesia U-24 menelan kekalahan 0-2 dari Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023. Hasil ini sekaligus membuat langkah Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-24- terhenti.

Harapan sempat terbuka saat Timnas Indonesia U-24 masih tertinggal 0-1 atas Uzbekistan U-24. Memasuki babak tambahan, Garuda Muda sempat menyamakan kedudukan lewat gol Ramadhan Sananta.

Memanfaatkan umpan Rizky Ridho, Sananta menyambut bola ke arah gawang. Para pemain Timnas Indonesia U-24 pun bersorak dan berlarian ke pinggir lapangan untuk merayakan gol.

Namun, beberapa saat berselang raut wajah para pemain berubah gusar usai pengadil pertandingan menganuir gol Sananta tadi. Penggawa Persis Solo itu dinyatakan lebih dulu dalam posisi offside sebelum menerima bola.

Alhasil, pertandingan kembali dilanjutkan dengan skor tetap 0-1 untuk keungguan Timnas Uzbekistan U-24. Situasi ini membuat para pemain Timnas Indonesia U-24 seperti kehilangan harapan.