Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Gol Ramadhan Sananta di Laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 Dianulir Wasit

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |18:17 WIB
Penyebab Gol Ramadhan Sananta di Laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 Dianulir Wasit
Ramadhan Sananta di laga Timnas Indonesia U-24 vs Uzbekistan U-24 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-24 menelan kekalahan 0-2 dari Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023. Hasil ini sekaligus membuat langkah Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-24- terhenti.

Harapan sempat terbuka saat Timnas Indonesia U-24 masih tertinggal 0-1 atas Uzbekistan U-24. Memasuki babak tambahan, Garuda Muda sempat menyamakan kedudukan lewat gol Ramadhan Sananta.

Memanfaatkan umpan Rizky Ridho, Sananta menyambut bola ke arah gawang. Para pemain Timnas Indonesia U-24 pun bersorak dan berlarian ke pinggir lapangan untuk merayakan gol.

Namun, beberapa saat berselang raut wajah para pemain berubah gusar usai pengadil pertandingan menganuir gol Sananta tadi. Penggawa Persis Solo itu dinyatakan lebih dulu dalam posisi offside sebelum menerima bola.

Alhasil, pertandingan kembali dilanjutkan dengan skor tetap 0-1 untuk keungguan Timnas Uzbekistan U-24. Situasi ini membuat para pemain Timnas Indonesia U-24 seperti kehilangan harapan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/11/1631075/timnas-indonesia-u22-ditekuk-india-saat-uji-coba-indra-sjafri-anakanak-kaget-di-babak-pertama-wsu.webp
Timnas Indonesia U-23 Ditekuk India saat Uji Coba, Indra Sjafri: Anak-anak Kaget di Babak Pertama
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/07/erick_thohir.jpg
Erick Thohir Sujud di Depan Ka'bah, Doakan Timnas Indonesia Jelang Laga Hidup Mati Lawan Irak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement