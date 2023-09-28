Membela Timnas Indonesia U-24 di 16 Besar Asian Games 2022, Ini Prestasi Ramadhan Sananta

JAKARTA - Pencinta sepak bola Indonesia mungkin tak asing dengan sosok penyerang satu ini. Bagaimana tidak, Ramadhan Sananta acap kali tampil epik dalam berlaga.

Tak heran, pemain 20 tahun ini berhasil membawa kemenangan baik di level klub dan timnas. Penasaran apa saja prestasi Sananta? Yuk, simak penjelasan berikut ini.

1. Jadi Andalan PSM Makassar

Pemain kelahiran 27 November 2002 ini dikenal dengan kemampuan finishing yang baik. Maka tak heran, sosoknya disebut sebagai striker ulet dengan insting mematikan dalam menjebol gawang lawan.

Performa apiknya di lapangan pun sudah dibuktikan saat mengantarkan PSM Makassar kampiun Liga 1 2022/2023. Ramadhan Sananta kala itu jadi salah satu pilar penting PSM Makassar di BRI Liga 1 2022/2023.

Sananta menjelma jadi mesin gol baru Juku Eja dengan penampilan memukau sepanjang musim. Tercatat dalam 24 penampilan, ia sukses membukukan 11 gol plus dua assist.

Pemain bernama lengkap Muhammad Ramadhan Sananta ini menjadi pemain lokal paling produktif di kasta teratas Liga Indonesia. Saking apiknya, ia mengungguli Dendy Sulistyawan dari Bhayangkara FC dan Dedik Setiawan dari Arema FC yang sama-sama mencetak sembilan gol.

Sananta juga berhasil memecahkan rekor sebagai pemain U-23 tersubur dalam semusim di Liga 1. Ia melampaui torehan sembilan gol milik Ilham Udin Armayn pada musim 2017 serta Osvaldo Haay dan Dendy Sulistyawan di Liga 1 2018.

2. Berhasil Cetak Brace di Final SEA Games 2023

Timnas Indonesia U-22 dikenal sukses mempermalukan Thailand dengan skor 5-2 dalam partai final SEA Games 2023 di Stadion National Olympic, Phom Penh, Selasa (16/5/2023) malam WIB.

Dalam laga ini Sananta mencetak brace alias dua gol di babak pertama untuk keunggulan Tim Garuda Muda. Hanya saja, ia tidak bermain penuh dalam kemenangan timnya.

Pemain bertinggi 1,82 cm ini terpaksa ditarik keluar pada paro kedua, tepatnya di menit ke-54 dan digantikan oleh Irfan Jauhari.