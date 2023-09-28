Jelang Bentrok dengan Uzbekistan U-24, Indra Sjafri Ungkap Kondisi Pemain Timnas Indonesia U-24

HANGZHOU - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-24, Indra Sjafri membagikan kabar mengenai kondisi terbaru dari para pasukannya yang tengah berjuang di Asian Games 2023. Ia pun memastikan kondisi Rizky Ridho dan kawan-kawan dalam keadaan baik.

Tak hanya sekadar baik, Indra Sjafri pun mengatakan para pemainnya tengah termotivasi dan siap berjuang untuk bisa menang atas Uzbekistan di babak 16 besar Asian Games 2023 pada Kamis (28/9/2023) pukul 15.30 WIB.

"Kondisi tim saat ini baik sekali. Mereka siap berjuang untuk bisa memenangi pertandingan di fase gugur lawan Uzbekistan," ungkap Indra Sjafri, Kamis (28/9/2023).

Laga antara Timnas Indonesia U-24 kontra Uzbekistan akan dilangsungkan di Shangcheng Sports Centre Stadium, Hangzhou. Jika berhasil menang, Egy Maulana Vikri dan kolega akan melaju ke babak perempatfinal.

"Sebenarnya dari target yang dicapai 16 besar ini sudah sama dengan pencapaian dari Indonesia di tahun 2018. Kita juga lolos ke16 besar dan gagal di babak selanjutnya. Kita di latihan sampaikan bahwa punya kesempatan untuk bisa buat sejarah ke delapan besar," kata Indra Sjafri.

"Tidak mudah memang, perlu kerja keras dan usaha. Saya sebagai pelatih dan staf menyiapkan apa saja yang disiapkan, game plan untuk pertandingan besok sore," imbuih Indra Sjafri.