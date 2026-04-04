Hasil Sassuolo vs Cagliari di Liga Italia 2025-2026: Jay Idzes Dkk Menang Comeback 2-1

REGGIO EMILIA – Hasil Sassuolo vs Cagliari di Liga Italia 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Mapei, Reggio Emilia, Italia, Sabtu (4/4/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Neroverdi.

Cagliari unggul duluan lewat gol Sebastiano Esposito (30’). Sassuolo mampu membalikkan keadaan dan menang 2-1 berkat gol Ulisses Garcia (50’) dan Andrea Pinamonti (78’).

Jalannya Pertandingan

Laga berjalan cukup seimbang selama 90 menit. Total, Sassuolo mencatatkan 10 percobaan dengan dua di antaranya tepat sasaran. Sementara, Cagliari bikin 11 peluang dengan tiga yang mengarah ke gawang.

Salah satunya tercipta di menit ketiga. Michel Adopo sudah pasti menyesali kans yang gagal dikonversi menjadi gol. Pasalnya, ia berdiri bebas di kotak penalti tapi sepakannya ditepis Arijanet Muric.

Bahkan, Cagliari unggul duluan! Handball Jay Idzes di menit ke-26 berbuah hadiah penalti. Eksekusi Esposito di menit ke-39 mampu dibaca Muric tapi bola bergulir lebih kencang. Skor 1-0 bertahan hingga rehat.

Usai istirahat, Sassuolo berusaha mencari gol cepat. Hasilnya manis. Berawal dari sepak pojok yang dihalau pertahanan Cagliari, bola jatuh di kaki Garcia yang langsung melepaskan tembakan akurat di menit ke-50.