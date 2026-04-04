HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Sassuolo vs Cagliari di Liga Italia 2025-2026: Jay Idzes Dkk Menang Comeback 2-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |22:18 WIB
Hasil Sassuolo vs Cagliari di Liga Italia 2025-2026: Jay Idzes Dkk Menang <i>Comeback</i> 2-1
Sassuolo menang comeback 2-1 atas Cagliari setelah Jay Idzes bikin kesalahan fatal (Foto: X/@SassuoloUS)
REGGIO EMILIA – Hasil Sassuolo vs Cagliari di Liga Italia 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Mapei, Reggio Emilia, Italia, Sabtu (4/4/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Neroverdi.

Cagliari unggul duluan lewat gol Sebastiano Esposito (30’). Sassuolo mampu membalikkan keadaan dan menang 2-1 berkat gol Ulisses Garcia (50’) dan Andrea Pinamonti (78’).

Jay Idzes tampil oke di laga Sassuolo vs Hellas Verona

Jalannya Pertandingan

Laga berjalan cukup seimbang selama 90 menit. Total, Sassuolo mencatatkan 10 percobaan dengan dua di antaranya tepat sasaran. Sementara, Cagliari bikin 11 peluang dengan tiga yang mengarah ke gawang.

Salah satunya tercipta di menit ketiga. Michel Adopo sudah pasti menyesali kans yang gagal dikonversi menjadi gol. Pasalnya, ia berdiri bebas di kotak penalti tapi sepakannya ditepis Arijanet Muric.

Bahkan, Cagliari unggul duluan! Handball Jay Idzes di menit ke-26 berbuah hadiah penalti. Eksekusi Esposito di menit ke-39 mampu dibaca Muric tapi bola bergulir lebih kencang. Skor 1-0 bertahan hingga rehat.

Usai istirahat, Sassuolo berusaha mencari gol cepat. Hasilnya manis. Berawal dari sepak pojok yang dihalau pertahanan Cagliari, bola jatuh di kaki Garcia yang langsung melepaskan tembakan akurat di menit ke-50.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/47/3210554/simak_link_live_streaming_sassuolo_vs_cagliari_di_liga_italia_2025_2026_di_artikel_ini-HciB_large.jpg
Link Live Streaming Sassuolo vs Cagliari di Liga Italia 2025-2026: Jay Idzes Dkk Siap Menggila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/47/3208461/cesc_fabregas_mendedikasikan_kemenangan_telak_como_1907_atas_pisa_untuk_mendiang_michael_bambang_hartono-F01m_large.jpeg
Cesc Fabregas Dedikasikan Kemenangan Telak Como 1907 untuk Mendiang Michael Bambang Hartono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/47/3208400/interisti_harus_tetap_tenang_meski_inter_milan_baru_saja_ditahan_fiorentina_1_1-KNkS_large.jpg
Fiorentina vs Inter Milan Berakhir 1-1, Interisti Diminta Tetap Tenang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/47/3208301/pelatih_sassuolo_fabio_grosso_bangga_betul_melihat_anak_asuhnya_bisa_menahan_juventus_1_1_pada_giornata_30_liga_italia_2025_2026-N8IF_large.jpg
Penyebab Pelatih Sassuolo Bangga Jay Idzes Dkk Tahan Juventus 1-1 di Kandang Lawan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/04/11/1693081/real-madrid-tandang-ke-mallorca-di-laliga-202526-saksikan-live-streaming-di-vision-ndr.webp
Real Madrid Tandang ke Mallorca di LaLiga 2025/26, Saksikan Live Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/30/hector_souto.jpg
Hector Souto Pasang Target Realistis di Piala AFF Futsal 2026, Timnas Indonesia Tak Bidik Juara
