HOME BOLA LIGA INGGRIS

2 Pemain Timnas Indonesia Berstatus Homegrown Player di Liga Inggris, Nomor 1 Baru Comeback ke Skuad Garuda!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |19:08 WIB
2 Pemain Timnas Indonesia Berstatus <i>Homegrown Player</i> di Liga Inggris, Nomor 1 Baru <i>Comeback</i> ke Skuad Garuda!
Berikut dua pemain Timnas Indonesia berstatus homegrown player di Liga Inggris (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
BERIKUT dua pemain Timnas Indonesia berstatus homegrown player (HG) di Liga Inggris. Salah satunya baru saja kembali memperkuat Skuad Garuda.

Pembahasan status jadi menarik usai keabsahan empat pesepakbola Timnas Indonesia di Liga Belanda diperdebatkan. Saat ini, mereka mendapat label pemain non-EU sekalipun lahir dan besar di negara itu.

Dean James saat membela Go Ahead Eagles. (Foto: Instagram/gaeagles)

Kuartet tersebut bukan memalsukan paspor demi mendapat izin kerja. Melainkan, ada kendala administrasi perihal kontrak saat mereka didatangkan ke klub-klubnya saat ini.

Hal serupa tidak ditemui di Inggris terutama bagi yang menyandang status HG. Menurut aturan, pemain berusia 18-21 tahun yang sudah berada dan berlatih di sebuah klub selama tiga tahun berturut-turut, akan otomatis meraih status HG, tanpa memandang paspor atau kewarganegaraan asal sang pemain.

Maka dari itu, ada dua pesepakbola Timnas Indonesia berstatus HG di Liga Inggris. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

2 Pemain Timnas Indonesia Berstatus Homegrown Player di Liga Inggris

1. Elkan Baggott

Nova Arianto memeluk hangat Elkan Baggott (Foto: Instagram/@timnasindonesia)

Pemain satu ini memiliki ayah berkewarganegaraan Inggris dan ibu yang berasal dari Indonesia. Baggott lahir di Bangkok, Thailand, 23 Oktober 2002. Alhasil, ia bisa membela tiga negara.

Namun, pada 2021, Baggott dengan tegas memilih Indonesia sebagai kewarganegaraannya. Untung saja, hal itu tidak memengaruhi statusnya sebagai HG di Ipswich Town.

Ya, Baggott bahkan merupakan produk asli akademi Ipswich Town. Ia berkostum The Tractor Boys sejak menandatangani kontrak profesional pada 2023 dan punya kontrak hingga 2028.

 

Kisah Pemain Indonesia Main di Crystal Palace, Putuskan Pensiun di Tanah Air karena Fokus Kuliah
