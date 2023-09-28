Jadwal Siaran Langsung 16 Besar Asian Games 2023: Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung 16 besar Asian Games 2023 antara Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga krusial yang disiarkan secara live di RCTI itu pun akan berlangsung pada Kamis (28/9/2023) pukul 15.30 WIB

Timnas Indonesia U-24 akan menempuh pertandingan sulit hari ini. Bagaimana tidak, lawan Garuda Muda adalah juara Grup C Uzbekistan U-24 yang memenangkan dua laga saat berjumpa Hong Kong.

Berbeda dengan Timnas Indonesia U-24, pasukan Indra Sjafri itu harus berdarah-darah untuk bisa lolos ke 16 besar. Bahkan Garuda Muda lolos sebagai salah satu dari empat peringkat tiga terbaik di fase grup.

Hal itu membuktikan sejatinya Timnas Indonesia U-24 tampil kurang baik selama di Grup F. Padahal Timnas Indonesia U-24 mengawali Asian Games 2023 dengan baik usai menang 2-0 atas Kirgistan U-24.

Akan tetapi, setelahnya Timnas Indonesia U-24 justru menelan kekalahan masing-masing 0-1 saat melawan Taiwan U-24 dan Korea Utara U-24. Bila dilihat, Timnas Indonesia U-24 kekurangan pemain kreatif di tengah dan striker tajam di lini depan.

Kabar baiknya, salah satu dari dua masalah itu sudah ada solusinya. Solusi yang dimaksud adalah hadirnya Ramadhan Sananta di babak 16 besar Asian Games 2023.