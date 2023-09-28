2 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia U-24 jika Lolos Perempatfinal Asian Games 2023

Timnas Indonesia U-24 berpotensi menghadapi Timnas Arab Saudi U-24 atau India U-24 jika lolos ke perempatfinal Asian Games 2023 (Foto: PSSI)

ADA dua calon lawan Timnas Indonesia U-24 jika lolos perempatfinal Asian Games 2023. Kedua tim tersebut adalah Timnas India U-24 dan Timnas Arab Saudi U-24.

Skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-24 – sukses lolos ke babak 16 besar meski dengan cara yang berbau keberuntungan. Tim asuhan Indra Sjafri menjadi salah satu dari empat tim peringkat ketiga terbaik dengan raihan tiga poin dari tiga laga di fase grup.

Mereka bermain buruk ketika menghadapi Taiwan U-24 dan Korea Utara U-24 hingga kalah dengan skor identik 0-1. Namun, Timnas Indonesia U-24 diselamatkan oleh kemenangan 2-0 atas Kirgistan U-24 di laga pertama fase grup.

Ernando Ari dan kolega lolos karena itu dan kini harus menghadapi Timnas Uzbekistan U-24 di babak 16 besar. Itu tidaklah mudah karena Uzbekistan U-24 sukses menyapu bersih kemenangan dari dua laga di fase grup kontra Hong Kong U-24 dua kali dengan menang 1-0 dan 2-1.

Pertandingan Timnas Indonesia U-24 dan Uzbekistan U-24 akan dimainkan di Shangcheng Sports Centre Stadium, Hangzhou. Laga akan digelar mulai pukul 15.30 WIB, Kamis (28/9/2023) ini.

Meski berat, berandai-andai jika Timnas Indonesia U-24 berhasil lolos ke babak perempatfinal, maka mereka akan menghadapi salah satu di antara Timnas India U-24 dan Timnas Arab Saudi U-24. Kedua tim tersebut juga akan saling berhadapan pada hari Kamis (28/9/2023) ini.