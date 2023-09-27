Link Live Streaming Ipswich Town vs Wolverhampton Wanderers di Piala Liga Inggris 2023-2024: Elkan Baggott Jadi Starter?

LINK live streaming Ipswich Town vs Wolverhampton Wanderers di babak ketiga Piala Liga Inggris 2023-2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang akan digelar di Portman Road, Ipswich, Inggris itu akan berlangsung pada Rabu (27/9/2023) pukul 01.45 dini hari WIB.

Ya, Ipswich Town bertugas sebagai tim tuan rumah dalam menyambut klub Premier League tersebut dini hari nanti. Tentunya bagi para pencinta sepakbola Tanah Air, pertandingan nanti bisa dikatakan spesial.

Sebab seperti yang sudah diketahui, klub yang bermain di divisi kedua Liga Inggris itu memiliki satu pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, yakni Elkan Baggott. Pastinya banyak yang ingin melihat kemampuan Elkan dalam laga penting itu.

Kabar baiknya, peluang Elkan Baggott dimainkan di laga Ipswich Town vs Wolverhampton terbilang besar. Sebab di dua pertandingan awal Ipswich Town di Piala Liga Inggris 2023-2024, Elkan selalu dimainkan oleh sang pelatih Kieran McKenna.

Bahkan bek tengah berusia 20 tahun itu selalu bermain 90 menit di dua laga awal Ipswich Town di Piala Liga Inggris 2023-2024. Hasilnya, Ipswich Town menang dan lolos ke babak ketiga.

Hanya saja perlu diingat, lawan-lawan sebelumnya tak seperti yang akan dihadapi Ipswich dini hari nanti. Wolves –julukan Wolverhampton– merupakan salah satu tim Liga Inggris yang memiliki banyak pemain bintang, jadi Ipswich diprediksi akan kesulitan melawan Wolves.