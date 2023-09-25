Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-24 Lolos 16 Besar Asian Games 2023, Elkan Baggott Tak Kunjung Main Bareng Ipswich Town di Divisi Championship 2023-2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |11:52 WIB
Timnas Indonesia U-24 Lolos 16 Besar Asian Games 2023, Elkan Baggott Tak Kunjung Main Bareng Ipswich Town di Divisi Championship 2023-2024
Elkan Baggott kembali absen saat Ipswich Town menghadapi Blackburn Rovers di Divisi Championships 2023-2024 (Foto: Ipswich Town)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-24 melaju ke babak 16 besar Asian Games 2023 meski tanpa diperkuat bek andalan mereka, Elkan Baggott. Pada babak perempat final nanti Garuda Muda akan menghadapi juara Grup C antara Uzbekistan U- 24 atau Hong Kong U-24.

Timnas Indonesia U-24 lolos lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Sebab, skuad Garuda Muda dipastikan bakal memiliki catatan yang lebih baik dari Qatar U-24 yang finis dengan catatan satu poin dari dua laga.

Timnas Indonesia U-24 mengoleksi tiga poin dari dua laga di Grup F. Jadi, Timnas Indonesia U-24 dipastikan tidak akan finis terakhir di peringkat ketiga terbaik.

Sementara itu, Elkan Baggott yang tidak di bawa ke Timnas Indonesia U-24 juga masih belum mendapat kesempatan bersama klubnya, Ipswich Town yang tengah berlaga di divisi dua Liga Inggris 2023-2024. Elkan bahkan tak terlihat ketika di laga kontra Blackburn Rovers akhir pekan kemarin.

Meski demikian, Ipswich Town tetap berhasil menang atas Blackburn dengan skor akhir 4-3. Empat gol Ipswich Town masing-masing dicetak Harry Clarke (4'), Nathan Broadhead (18'), George Hirst (25') dan Massimo Luongo (79').

Halaman:
1 2
      
