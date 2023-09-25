Hasil Timnas Palestina U-24 vs Timnas Jepang U-24 di Asian Games 2023: Jepang Menang 1-0!

HANGZHOU – Tim Nasional (Timnas) Jepang U-24 berhasil memenangkan laga kontra Palestina U-24 di laga pamungkas Grup D sepakbola Asian Games 2023, pada Senin (25/9/2023) malam WIB. Bermain di Xiaoshan Sports Centre Stadium, Hangzhou, China, tim berjuluk Samurai Biru itu menang dengan skor 1-0.

Gol kemenangan Jepang pun diciptakan oleh Teppei Yachida pada menit 22. Berkat kemenangan itu, Jepang memastikan diri lolos ke babak 16 besar dengan status juara Grup D.

Sementara Palestina U-24 yang kalah pun tetap lolos ke babak 16 besar dengan status runner-up. Lalu Qatar yang sudah memastikan diri finis di peringkat ketiga juga lolos dari fase grup.

Jalannya Pertandingan





Pertandingan Palestina vs Jepang berlangsung amat keras. Terbukti ketika laga baru berjalan 17 menit, Palestina langsung kehilangan satu pemain, yakni Mohammed Saleh.

Unggul jumlah pemain membuat Jepang lebih leluasa bermain. Benar saja, gol pun akhirnya tercipta pada menit 22 berkat gol dari Yachida.

Menariknya, selang lima menit giliran Jepang yang terpaksa harus bermain dengan 10 pemain usai Kakeru Yamauchi terkena kartu merah. Setelahnya tak ada perubahan hingga babak pertama berakhir.