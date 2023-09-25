Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Palestina U-24 vs Timnas Jepang U-24 di Asian Games 2023: Jepang Menang 1-0!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |20:41 WIB
Hasil Timnas Palestina U-24 vs Timnas Jepang U-24 di Asian Games 2023: Jepang Menang 1-0!
Timnas Jepang U-24 menang 1-0 atas Timnas Palestina U-24. (Foto: AFC)
A
A
A

HANGZHOU – Tim Nasional (Timnas) Jepang U-24 berhasil memenangkan laga kontra Palestina U-24 di laga pamungkas Grup D sepakbola Asian Games 2023, pada Senin (25/9/2023) malam WIB. Bermain di Xiaoshan Sports Centre Stadium, Hangzhou, China, tim berjuluk Samurai Biru itu menang dengan skor 1-0.

Gol kemenangan Jepang pun diciptakan oleh Teppei Yachida pada menit 22. Berkat kemenangan itu, Jepang memastikan diri lolos ke babak 16 besar dengan status juara Grup D.

Sementara Palestina U-24 yang kalah pun tetap lolos ke babak 16 besar dengan status runner-up. Lalu Qatar yang sudah memastikan diri finis di peringkat ketiga juga lolos dari fase grup.

Jalannya Pertandingan

Timnas Jepang U-24

Pertandingan Palestina vs Jepang berlangsung amat keras. Terbukti ketika laga baru berjalan 17 menit, Palestina langsung kehilangan satu pemain, yakni Mohammed Saleh.

Unggul jumlah pemain membuat Jepang lebih leluasa bermain. Benar saja, gol pun akhirnya tercipta pada menit 22 berkat gol dari Yachida.

Menariknya, selang lima menit giliran Jepang yang terpaksa harus bermain dengan 10 pemain usai Kakeru Yamauchi terkena kartu merah. Setelahnya tak ada perubahan hingga babak pertama berakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/51/1629683/janice-tjen-moncer-akankah-jadi-petenis-putri-terbaik-indonesia-sepanjang-sejarah-jps.webp
Janice Tjen Moncer: Akankah Jadi Petenis Putri Terbaik Indonesia Sepanjang Sejarah?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/23/calvin_verdonk.jpg
Kabar Buruk! Calvin Verdonk Sakit Leher jelang Vs Arab Saudi, Dicoret dari Skuad?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement