Jelang Bhayangkara FC vs Persija Jakarta: Dony Tri Pamungkas Alami Sedikit Masalah, Berpotensi Absen?

BANDAR LAMPUNG – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza menuturkan, secara umum timnya dalam kondisi baik jelang menghadapi Bhayangkara FC di pekan ke-26 Super League 2025-2026. Hanya saja, bek kiri Dony Tri Pamungkas sedikit mengalami masalah.

Laga Bhayangkara FC vs Persija Jakarta akan tersaji di pekan ke-26 Super League 2025-2026. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Lampung, Minggu (5/4/2026) pukul 15.30 WIB.

1. Dony Tri Pamungkas dan Mauro Zijlstra

Souza mengungkapkan kondisi para pemainnya menjelang laga krusial itu. Pelatih asal Brasil itu mengatakan, anak asuhnya secara keseluruhan dalam kondisi baik.

"Pemain yang tiba dari Timnas (Indonesia) dengan baik semua dalam fisiknya, mental," ungkap Souza dalam konferensi pers pra-pertandingan yang dihadiri Okezone, Sabtu (4/4/2026).

Namun demikian, pria berusia 52 tahun itu mengatakan pihaknya harus mengecek lebih lanjut kondisi Dony Tri. Sang pemain diketahui baru selesai tugas internasional membela Timnas Indonesia di FIFA Series 2026.

Selain Dony, Souza juga memastikan Mauro Zijlstra tidak tersedia. Mantan pemain FC Volendam itu diketahui mengalami cedera cukup serius usai membela Timnas Indonesia di FIFA Series 2026.