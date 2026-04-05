Jelang Bhayangkara FC vs Persija Jakarta: Dony Tri Pamungkas Alami Sedikit Masalah, Berpotensi Absen?

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |00:17 WIB
Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza menuturkan, secara umum timnya dalam kondisi baik jelang menghadapi Bhayangkara FC (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
BANDAR LAMPUNG – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza menuturkan, secara umum timnya dalam kondisi baik jelang menghadapi Bhayangkara FC di pekan ke-26 Super League 2025-2026. Hanya saja, bek kiri Dony Tri Pamungkas sedikit mengalami masalah.

Laga Bhayangkara FC vs Persija Jakarta akan tersaji di pekan ke-26 Super League 2025-2026. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Lampung, Minggu (5/4/2026) pukul 15.30 WIB.

1. Dony Tri Pamungkas dan Mauro Zijlstra

Dony Tri Pamungkas. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Souza mengungkapkan kondisi para pemainnya menjelang laga krusial itu. Pelatih asal Brasil itu mengatakan, anak asuhnya secara keseluruhan dalam kondisi baik.

"Pemain yang tiba dari Timnas (Indonesia) dengan baik semua dalam fisiknya, mental," ungkap Souza dalam konferensi pers pra-pertandingan yang dihadiri Okezone, Sabtu (4/4/2026).

Namun demikian, pria berusia 52 tahun itu mengatakan pihaknya harus mengecek lebih lanjut kondisi Dony Tri. Sang pemain diketahui baru selesai tugas internasional membela Timnas Indonesia di FIFA Series 2026.

Selain Dony, Souza juga memastikan Mauro Zijlstra tidak tersedia. Mantan pemain FC Volendam itu diketahui mengalami cedera cukup serius usai membela Timnas Indonesia di FIFA Series 2026.

 

Berita Terkait
Hasil Madura United vs Borneo FC di Super League 2025-2026: Menang 3-1, Pesut Etam Pepet Persib Bandung di Klasemen!
Hasil Semen Padang vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Bungkam Tuan Rumah 2-0, Pangeran Biru Kukuh di Puncak Klasemen
Hasil Semen Padang vs Persib Bandung di Babak Pertama: Ramon Tanque Bawa Maung Bandung Unggul 1-0
Link Live Streaming Semen Padang vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 Malam Ini
Jadwal Liverpool vs Man City di Perempat Final Piala FA: Comeback Alexander Isak
Lionel Messi Cetak Gol Bersejarah di Stadion Baru Inter Miami
