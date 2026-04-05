Hadapi Bhayangkara FC yang On Fire, Manajer Persija Jakarta: Kami Ingin Kembali ke Jalur Kemenangan!

MANAJER Tim Persija Jakarta, Ardhi Tjahjoko, tidak gentar dengan Bhayangkara FC yang on fire di Super League 2025-2026. Ia menegaskan, Macan Kemayoran siap tampil habis-habisan demi kembali ke jalur kemenangan.

Duel Bhayangkara FC vs Persija Jakarta itu akan digelar di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Lampung, Minggu (5/4/2026) pukul 15.30 WIB. Yang pasti, ini menjadi ujian berat bagi tim tamu.

1. On Fire

Pasalnya, Bhayangkara FC sedang dalam grafik positif. The Guardians selalu meraih kemenangan dalam lima laga terakhir. Rentetan hasil positif itu membuat armada Paul Munster saat ini duduk di peringkat keenam dengan raihan 39 poin.

Sementara, Persija bertolak ke Lampung dengan modal yang kurang apik karena melewati dua laga terakhir dengan hasil imbang. Oleh karena itu, Ardhi menargetkan kemenangan untuk skuad asuhan Mauricio Souza di pekan ke-26.

“Dua hasil terakhir tentu menjadi catatan bagi kami. Kami ingin segera kembali ke jalur kemenangan,” kata Ardhi, dipetik dari laman I.League, Minggu (5/4/2026).

Pria berusia 58 tahun itu cukup optimistis Persija bisa kembali ke jalur kemenangan. Menurutnya, seluruh elemen tim telah bekerja keras dalam persiapan dan memiliki tekad yang sama untuk mengakhiri tren negatif.

“Saya melihat semangat dan komitmen para pemain sangat baik dalam persiapan menuju pertandingan ini,” tukas Ardhi.