Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Timnas Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 2-1, Uzbekistan U-24 Jadi Lawan Timnas Indonesia U-24!

Timnas Uzbekistan U-24 bakal jadi lawan Timnas Indonesia U-24 di 16 besar Asian Games 2023 (Foto: Laman Resmi UFA)

HASIL Timnas Uzbekistan U-24 vs Timnas Hong Kong U-24 di Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Shangcheng Sports Center, Senin (25/9/2023) sore WIB berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Uzbekistan.

Hong Kong sempat unggul lebih dulu melalui Li Ngai Ho pada menit keempat. Namun, Uzbekistan bangkit di babak kedua melalui gol-gol Alibek Davronov (64') dan Jasurbek Jaloliddinov (70').

Jalannya Pertandingan

Keduanya dipastikan lolos ke babak berikutnya Asian Games 2023, yaitu 16 besar. Sebab, hanya ada dua tim di Grup C ini setelah Suriah dan Afghanistan mengundurkan diri.

Namun, kedua tim perlu memainkan dua laga dengan dua kali bertemu demi menentukan posisi akhir di klasemen. Tim yang sukses menjadi pemuncak nantinya akan bertemu dengan tim peringkat ketiga dari Grup F, yaitu Timnas Indonesia U-24.

Uzbekistan U-24 sukses memenangkan laga di pertemuan pertama dengan skor 1-0. Namun, mereka mengawali laga ini dengan buruk karena kebobolan lebih dulu.

Li Ngai Ho mencatatkan namanya di papan skor pada saat laga baru bergulir empat menit. Hong Kong pun unggul dengan skor 1-0 di awal laga.

Itu nyatanya menjadi satu-satunya gol yang tercipta di paruh pertama. Uzbekistan gagal menyamakan skor dan untuk sementara Hong Kong unggul 1-0.